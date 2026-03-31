Po raz pierwszy została zaprezentowana w 2024 r. podczas tygodnia mody w Paryżu. Wiosną 2025 r. trafiła do sprzedaży, wówczas „twarzami” kampanii promującej torebkę Chanel 25 (bo o niej mowa) zostały Dua Lipa oraz Jennie Kim, gwiazda koreańskiego zespołu Blackpink.

Teraz czas na kolejną odsłonę w postaci nowej kampanii reklamowej, która przykuwa uwagę nie tylko ze względu na gwiazdy, które wzięły w niej udział, ale także – ze względu na reżysera klipu.

Chanel 25: Kampania z Margot Robbie i Kylie Minogue

Główną rolę w wyreżyserowanym przez Michela Gondry'ego filmie promującym torebkę Chanel 25 gra Margot Robbie, australijska aktorka i producentka, a także – ambasadorka domu mody Chanel. To jednak nie wszystko, bo partneruje jej Kylie Minogue, gwiazda muzyki pop, a przy okazji także Australijka.

25 lat po premierze utworu „Come Into My World”, której towarzyszył zwracający uwagę teledysk autorstwa Michela Gondry'ego, Francuz zaproponował współczesną interpretację tamtej kreacji. Pomysł był prosty: Margot Robbie spotyka na ulicy różne wersje samej siebie, każda nosi inną wersję torebki Chanel 25. Ponownie, jak w 2002 r., „Come into My World” jest popisem wizualnym i realizacyjnym.

Foto: CHANEL

W ramach nawiązania do klipu z 2002 r., w reklamie pojawia się Kylie Minogue. Kampanii towarzyszy seria zdjęć autorstwa Craiga McDeana, ukazujących różne wcielenia Margot Robbie, w stylizacjach eleganckich i mniej oficjalnych.

Torebka Chanel 25 nawiązuje do charakterystycznej dla francuskiego domu mody numerologii, a także elementów, które stały się znakami rozpoznawczymi produktów z logo Chanel – pikowanej skóry, łańcuszka przeplatanego skórą oraz splecionych liter C w logotypie.

Czytaj więcej Moda Nadchodzi „efekt Rosalíi”. Gwiazda sięgnęła po kreacje belgijskiej projektantki Całkiem możliwe, że za sprawą hiszpańskiej piosenkarki Rosalíi głośno zrobi się o marce, której twórczyni od lat funkcjonuje z dala od blasku flesz...

Dzięki dwóm charakterystycznym kieszeniom i miękkiej konstrukcji Chanel 25 (dostępna w czterech rozmiarach) łączy funkcjonalność z elegancją. Kampania w szczególny sposób eksponuje wersję Mini, oferowaną w dużej gamie kolorów i materiałów.

Chanel: Symbol francuskiej mody

Dom mody Chanel został założony przez Coco Chanel na początku XX wieku i od dekad pozostaje synonimem ponadczasowej elegancji. To właśnie Chanel zrewolucjonizowała modę damską, wprowadzając prostotę, funkcjonalność i komfort do garderoby kobiet – od „małej czarnej” po tweedowe kostiumy.

Foto: CHANEL

Torebki tej marki, podobnie jak modele innych luksusowych domów mody, z czasem przestały być jedynie dodatkiem. Stały się symbolem statusu społecznego, wyznacznikiem prestiżu i oznaką zamożności. Ikoniczne modele, takie jak 2.55 czy Classic Flap, osiągają bardzo wysokie ceny na rynku wtórnym, co sprawia, że są już nie tylko pożądanym akcesorium, ale też – inwestycją, która ma przynieść zysk.

Obrót używanymi torebkami marek takich jak Chanel dynamicznie się rozwija – kolekcjonerzy i miłośnicy mody poszukują unikatowych modeli, często niedostępnych już w butikach. W efekcie ceny niektórych używanych torebek potrafią przewyższać ich pierwotną wartość, szczególnie jeśli są w dobrym stanie lub należą do limitowanych edycji.