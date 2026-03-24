Nadchodzi „efekt Rosalíi”. Gwiazda sięgnęła po kreacje belgijskiej projektantki

Całkiem możliwe, że za sprawą hiszpańskiej piosenkarki Rosalíi głośno zrobi się o marce, której twórczyni od lat funkcjonuje z dala od blasku fleszy. Mowa o Ann Demeulemeester – to w kreacjach tej marki hiszpańska gwiazda pop występuje podczas koncertów na swoim światowego tournée.

Publikacja: 24.03.2026 05:00

Dyrektor kreatywny marki Ann Demeulemeester, Stefano Gallici, zaprojektował dla Rosalíi trzy stroje na jej tegoroczne tournée

Izabela Popko

Dom mody Ann Demeulemeester istnieje od prawie trzech dekad i cieszy się zasłużonym uznaniem na świecie. Belgijska projektantka tworzyła w latach 80. tak zwaną „Szóstkę z Antwerpii” – tak nazwano twórców z tego belgijskiego miasta, takich jak Dries van Noten czy Walter Van Beirendonck, którzy studiowali w Antwerpii, a potem zrobili karierę w świecie mody.

Marka stworzona przez Ann Demeulemeester jest znana od lat, ale powinna szykować się na nową falę zainteresowania, a to za sprawą Rosalíi – hiszpańskiej piosenkarki.

Rosalía: Hiszpańska gwiazda w kreacjach Ann Demeulemeester

Gwiazdy popu pokroju Beyoncé czy Taylor Swift często wchodzą we współpracę z czołowymi domami mody. Media błyskawicznie podłapują temat i szeroko omawiają  kreacje, które pojawiają się na koncertach. Tak było chociażby przy okazji światowych tras „Eras” i „Renaissance” dwóch wspomnianych piosenkarek.

Do światowej czołówki gwiazd dołączyła młoda piosenkarka Rosalía, która w ostatnim czasie stała się prawdziwym fenomenem. Album „Lux” został uznany za jedno z najważniejszych wydarzeń europejskiej muzyki popularnej w 2025 rok. Niedawno we Francji rozpoczął się pierwszy etap światowej trasy Rosalíi „Lux”. Hiszpanka postawiła na nieoczywistą współpracę wybierając kreacje projektu marki Ann Demeulemeester.

W ramach projektu John Galliano zreinterpretuje archiwalne projekty Zary.
Moda
Najnowszy projekt Zary. To będzie najbardziej zaskakująca współpraca tego roku
Dyrektor kreatywny marki Stefano Gallici zaprojektował dla Rosalíi trzy stroje. „Każdy kostium zaprojektowano tak, aby ułatwiał intensywne ruchy i choreografię, a także aby zmieniał się w trakcie występu poprzez stopniowe usuwanie poszczególnych elementów. W taki sposób kostiumy stają się integralną częścią narracji całego występu” – wyjaśnia Stefano Gallici.

Markę Ann Demeulemeester znają i cenią miłośnicy mody. Charakterystyczny, nieco teatralny styl belgijskiej marki łączy w sobie elementy gotyku, boho i mody ulicznej z punkowym pazurem. Ann Demeulemeester to naturalny wybór dla takiej artystki jak Rosalía, która w swoim scenicznym wizerunku stawia na awangardę i dużą dozę dramatyzmu.

Ann Demeulemeester: od „Szóstki z Antwerpii” do światowego tournée z Rosalíą

Belgijska projektantka Ann Demeulemeester założyła swoją markę w 1985 r. razem z mężem, fotografem Patrickiem Robynem. O Demeulemeester zaczęło być głośno w świecie mody jeszcze w latach 80., kiedy była członkiną wspomnianej „Szóstki z Antwerpii” („Antwerp Six”) – grupy absolwentów projektowania mody na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. W 1986 r. „Szóstka z Antwerpii” zyskała uznanie branży po wspólnym pokazie mody w ramach tygodnia mody w Londynie.

Dekadę później Demeulemeester znalazła się w gronie pierwszych na świecie projektantów, którzy zaprezentowali kolekcję damską i męską w ramach jednego pokazu. Z biegiem lat marka Belgijki zyskała wierne grono fanów, do dziś jednak na całym świecie działają jedynie cztery butiki Ann Demeulemeester – w Antwerpii, Mediolanie, Tokio i Hongkongu.

W 2013 projektantka zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że opuszcza stworzoną przez siebie markę i że sprzedaje ją przedsiębiorczyni Anne Chapelle. Siedem lat później dom mody przejęła firma Antonioli Group. Obecnie siedziba marki mieści się w Mediolanie.

Marka Ann Demeulemeester projektowała stroje dla wielu artystów, głównie tych reprezentujących scenę alternatywną. W projektach marki występowały między innymi piosenkarki Charli XCX i Anna von Hausswolff oraz zespoły Slowdive i Nine Inch Nails. Istnieje spora szansa, że współpraca z Rosalíą, która ma wielomilionową i bardzo zróżnicowaną publiczność na całym globie, wyprowadzi belgijską markę na szersze wody.

W ramach projektu John Galliano zreinterpretuje archiwalne projekty Zary.
Moda
Najnowszy projekt Zary. To będzie najbardziej zaskakująca współpraca tego roku
Centra danych to kwestia całego ekosystemu. Co naprawdę będzie decydować o inwestycjach w Polsce?
Materiał Promocyjny
Centra danych to kwestia całego ekosystemu
Budynek dawnej elektrowni w Sant Adrià del Besòs na północ pod Barceloną miał zostać wyburzony, ale
Moda
Właściciel Zary stawia nową siedzibę. Powstanie obok brutalistycznego zabytku
Pokaz kolekcji haute couture Giambattista Valli podczas tygodnia mody w Paryżu w styczniu 2025 roku.
Moda
Odwołane pokazy, problemy finansowe. Słynny dom mody zaczyna znikać
Bjorn Gulden, prezes Adidasa, wierzy w siłę trendu retro, któremu popularność zawdzięczają takie but
Moda
Adidas znalazł sposób na to, jak wydostać się z dołka. Kluczowe są trzy produkty
