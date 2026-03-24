Dom mody Ann Demeulemeester istnieje od prawie trzech dekad i cieszy się zasłużonym uznaniem na świecie. Belgijska projektantka tworzyła w latach 80. tak zwaną „Szóstkę z Antwerpii” – tak nazwano twórców z tego belgijskiego miasta, takich jak Dries van Noten czy Walter Van Beirendonck, którzy studiowali w Antwerpii, a potem zrobili karierę w świecie mody.

Marka stworzona przez Ann Demeulemeester jest znana od lat, ale powinna szykować się na nową falę zainteresowania, a to za sprawą Rosalíi – hiszpańskiej piosenkarki.

Rosalía: Hiszpańska gwiazda w kreacjach Ann Demeulemeester

Gwiazdy popu pokroju Beyoncé czy Taylor Swift często wchodzą we współpracę z czołowymi domami mody. Media błyskawicznie podłapują temat i szeroko omawiają kreacje, które pojawiają się na koncertach. Tak było chociażby przy okazji światowych tras „Eras” i „Renaissance” dwóch wspomnianych piosenkarek.

Do światowej czołówki gwiazd dołączyła młoda piosenkarka Rosalía, która w ostatnim czasie stała się prawdziwym fenomenem. Album „Lux” został uznany za jedno z najważniejszych wydarzeń europejskiej muzyki popularnej w 2025 rok. Niedawno we Francji rozpoczął się pierwszy etap światowej trasy Rosalíi „Lux”. Hiszpanka postawiła na nieoczywistą współpracę wybierając kreacje projektu marki Ann Demeulemeester.