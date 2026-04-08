Butik Zara Man w Madrycie.
Oferta męska w salonach Zary na świecie to coś, co nikogo nie dziwi. Nowością są jednak butiki dedykowane wyłącznie kolekcji męskiej. Pierwszy w naszej części Europy flagowy sklep Zara Man otwarto w Berlinie.
Przez wiele lat męska część klienteli marki Zara kupowała produkty w wydzielonych przestrzeniach w ramach jednego sklepu, po sąsiedzku z kolekcją damską i dziecięcą. Od dwóch lat panowie mają do dyspozycji coraz więcej ekskluzywnych sklepów – w ramach sieci Zara Man, które powstają specjalnie z myślą o nich.
Należąca do hiszpańskiego koncernu Inditex Zara już od dłuższego czasu kontynuuje strategię segmentacji swojej oferty, aby przyciągnąć konkretne grupy klientów. Przykładem jest chociażby rozwój sieci sklepów Zara Home z produktami do domu.
Zara stara się też poszerzyć uniwersum doświadczeń dla swoich klientów, skupiając się na tym, aby dawały wrażenie luksusu i ekskluzywności. W 2024 r. w Madrycie otwarto pierwszą kawiarnię marki o nazwie Zacaffé, co — oprócz odświeżonego wystroju sklepów Zary i systematycznego podnoszenia cen produktów — ma odciąć markę od branży fast fashion i uplasować ją w sferze premium.
Pierwszy sklep nowej generacji marki Zara Man otworzył się w Madrycie w listopadzie 2024 roku. Aby otworzyć nowy rozdział w historii Zary, wcześniej zamknięto wszystkie dotychczasowe sklepy marki poświęcone męskiej części oferty marki.
Niedawno w znajdującym się w berlińskiej dzielnicy Mitte centrum handlowym Mall of Berlin otwarto pierwszy w stolicy Niemiec sklep Zara Man. Przestrzeń liczy 700 metrów kwadratowych i zajmuje dwa piętra.
Konkurenci, Mango czy H&M, przyjęli inną strategię: oferują kolekcje dla mężczyzn i kobiet oferowane są pod jednym dachem.
Wnętrza sklepu, za których projekt odpowiada wewnętrzny zespół architektów Zary, podzielono na strefy oferujące konkretne kategorie produktów. Każda strefa ma przy tym inny wystrój. Na poziomie „0”, w którym dominuje czerń i ciemne drewno, znajdują się elementy formalnego ubioru.
Na pierwszym piętrze umieszczono z kolei bardziej „młodzieżowe” ubrania, a także dział obuwia, toreb i innych akcesoriów. Tutaj dominuje drewno w jasnych odcieniach.
Osobne wejście posiada strefa poświęcona sportowej linii Zara Athleticz, do której można przejść również ze sklepu Zara Man. To wnętrze wykończono w dużej mierze w stali nierdzewnej, co ma podkreślać dynamiczny i industrialny charakter sportowej linii.
Nowy berliński sklep marki Zara Man wyposażono w zintegrowane systemy sprzedaży fizycznej i przez internet — podobnie jak wszystkie nowe i odnowione sklepy marek należących do Inditexu, czyli między innymi Bershki czy Pull & Bear. Klienci mogą między innymi przeglądać aktualne zasoby sklepu i sprawdzić, w którym miejscu w jego przestrzeni można znaleźć dany produkt.
Sklep posiada też specjalną strefę błyskawicznych odbiorów produktów, które zamówiono przez internet. Towar można odebrać maksymalnie w ciągu dwóch godzin od złożenia zamówienia.
Na całym świecie działa już 128 sklepów marki Zara Man. Od listopada 2024 r., kiedy otworzył się pierwszy sklep w Madrycie, do sieci dołączyły między innymi obiekty w Rzymie, Zurychu, w Costa Mesa w Kalifornii i w Osace.
