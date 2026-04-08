Oferta męska w salonach Zary na świecie to coś, co nikogo nie dziwi. Nowością są jednak butiki dedykowane wyłącznie kolekcji męskiej. Pierwszy w naszej części Europy flagowy sklep Zara Man otwarto w Berlinie.

Przez wiele lat męska część klienteli marki Zara kupowała produkty w wydzielonych przestrzeniach w ramach jednego sklepu, po sąsiedzku z kolekcją damską i dziecięcą. Od dwóch lat panowie mają do dyspozycji coraz więcej ekskluzywnych sklepów – w ramach sieci Zara Man, które powstają specjalnie z myślą o nich.

Należąca do hiszpańskiego koncernu Inditex Zara już od dłuższego czasu kontynuuje strategię segmentacji swojej oferty, aby przyciągnąć konkretne grupy klientów. Przykładem jest chociażby rozwój sieci sklepów Zara Home z produktami do domu.

Zara stara się też poszerzyć uniwersum doświadczeń dla swoich klientów, skupiając się na tym, aby dawały wrażenie luksusu i ekskluzywności. W 2024 r. w Madrycie otwarto pierwszą kawiarnię marki o nazwie Zacaffé, co — oprócz odświeżonego wystroju sklepów Zary i systematycznego podnoszenia cen produktów — ma odciąć markę od branży fast fashion i uplasować ją w sferze premium.

Pierwszy sklep nowej generacji marki Zara Man otworzył się w Madrycie w listopadzie 2024 roku. Aby otworzyć nowy rozdział w historii Zary, wcześniej zamknięto wszystkie dotychczasowe sklepy marki poświęcone męskiej części oferty marki.

Niedawno w znajdującym się w berlińskiej dzielnicy Mitte centrum handlowym Mall of Berlin otwarto pierwszy w stolicy Niemiec sklep Zara Man. Przestrzeń liczy 700 metrów kwadratowych i zajmuje dwa piętra.

Konkurenci, Mango czy H&M, przyjęli inną strategię: oferują kolekcje dla mężczyzn i kobiet oferowane są pod jednym dachem.

Berlin: Pierwszy butik Zara Man w Europie Środkowej

Wnętrza sklepu, za których projekt odpowiada wewnętrzny zespół architektów Zary, podzielono na strefy oferujące konkretne kategorie produktów. Każda strefa ma przy tym inny wystrój. Na poziomie „0”, w którym dominuje czerń i ciemne drewno, znajdują się elementy formalnego ubioru.

Na pierwszym piętrze umieszczono z kolei bardziej „młodzieżowe” ubrania, a także dział obuwia, toreb i innych akcesoriów. Tutaj dominuje drewno w jasnych odcieniach.

Osobne wejście posiada strefa poświęcona sportowej linii Zara Athleticz, do której można przejść również ze sklepu Zara Man. To wnętrze wykończono w dużej mierze w stali nierdzewnej, co ma podkreślać dynamiczny i industrialny charakter sportowej linii.

Nowy berliński sklep marki Zara Man wyposażono w zintegrowane systemy sprzedaży fizycznej i przez internet — podobnie jak wszystkie nowe i odnowione sklepy marek należących do Inditexu, czyli między innymi Bershki czy Pull & Bear. Klienci mogą między innymi przeglądać aktualne zasoby sklepu i sprawdzić, w którym miejscu w jego przestrzeni można znaleźć dany produkt.

Sklep posiada też specjalną strefę błyskawicznych odbiorów produktów, które zamówiono przez internet. Towar można odebrać maksymalnie w ciągu dwóch godzin od złożenia zamówienia.

Na całym świecie działa już 128 sklepów marki Zara Man. Od listopada 2024 r., kiedy otworzył się pierwszy sklep w Madrycie, do sieci dołączyły między innymi obiekty w Rzymie, Zurychu, w Costa Mesa w Kalifornii i w Osace.