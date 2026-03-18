Najnowszy projekt Zary. To będzie najbardziej zaskakująca współpraca tego roku

John Galliano, jeden z najwybitniejszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych projektantów mody, podpisał właśnie dwuletni kontrakt z hiszpańską marką Zara. Efektem tej współpracy będą nowe kolekcje, które mają pojawiać się dwa razy w roku.

Aktualizacja: 18.03.2026 20:38 Publikacja: 17.03.2026 18:09

W ramach projektu John Galliano zreinterpretuje archiwalne projekty Zary.

Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Izabela Popko

Współprace czołowych projektantów z markami popularnymi nikogo nie zaskakują. Wygląda jednak na to, że hiszpańska Zara planuje projekt, jakiego dotąd nie było na rynku. Nie tylko dlatego, że John Galliano to wybitny projektant, niegdyś spiritus movens domu mody Dior. Także dlatego, że jest postacią kontrowersyjną.

Zara i John Galliano: Nowy wspólny projekt

Powiedzieć o Johnie Galliano, że jest nietuzinkową, to nie powiedzieć nic. Brytyjczyk od ponad trzech dekad budzi duże emocje, począwszy od jego śmiałych i teatralnych projektów dla takich domów mody jak Givenchy, Christian Dior, Maison Margiela czy własnej marki, aż po antysemickie wypowiedzi, które pozbawiły go pracy w Diorze i były przyczyną wieloletniej banicji.

Galliano pokazał jednak, że nie zamierza zejść ze sceny. Po uwolnieniu się od nałogów i odpokutowaniu swoich grzechów wrócił do branży jeszcze w poprzedniej dekadzie. Przez pewien czas współpracował z domem mody Oscar de la Renta, po czym w 2014 r. zaczął współpracę z Maison Margiela.

Zwieńczeniem dziesięcioletniej kadencji Galliano w Maison Margiela była znakomicie przyjęta kolekcja haute couture, którą zaprezentowano w styczniu 2024 roku. Pokaz w opuszczonym magazynie pod Mostem Aleksandra III w Paryżu na stałe zapisał się w historii mody.

Po odejściu Galliano z Maison Margiela świat mody spekulował, jaki będzie następny krok projektanta. Być może właśnie poznaliśmy odpowiedź.

Galliano otworzył kolejny rozdział swojej kariery, podpisując dwuletni kontrakt z marką Zara, należącą do hiszpańskiego koncernu Inditex. To pierwsza współpraca projektanta od odejścia z Maison Margiela i zarazem pierwszy krok w sferze przystępnej cenowo odzieży dla szerokiego grona klientów.

John Galliano wkracza do branży mody

Komunikat Zary zapowiadający współpracę z Galliano informuje, że projektant weźmie na warsztat produkty marki z poprzednich kolekcji i podda je kreatywnej rekonstrukcji. Tak powstaną kolekcje, które będą wychodzić dwa razy w roku. Pierwsza ujrzy światło dzienne we wrześniu 2026 roku.

Jak na razie nie ujawniono bardziej szczegółowych informacji na temat pierwszej kolekcji. Będzie to jednak reinterpretacja archiwalnych projektów hiszpańskiej marki. 

Dwuletni kontrakt z Galliano to kolejny krok zarządu Inditexu w kierunku zmiany wizerunku jego „perły w koronie”, jaką jest Zara. Prezeska koncernu, Marta Ortega (córka założyciela Inditexu, Amancio Ortegi) od lat stara się uplasować Zarę w gronie marek premium i odseparować ją od tanich sieciówek, produkujących niskiej jakości ubrania, zwłaszcza tych z Chin.

W ciągu ostatnich kilku lat z inicjatywy Ortegi wzrosły ceny produktów Zary, zmienił się też nieco ich styl – stał się bardziej „designerski”. Postawiono jednocześnie na wyższą jakość produktów i zainwestowano w nowe sklepy stacjonarne Zary i remonty tych dotychczasowych pod kątem wyniesienia doświadczenia klienta na wyższy poziom.

W ramach tej strategii Zara ma na koncie wiele współprac z projektantami ze sfery „wysokiej mody”, między innymi z Ludovikiem de Saint Serninem i Stefano Pilatim John Galliano to pierwszy światowej sławy kreator mody, z którym marka podpisała kontrakt na tak długi okres.

