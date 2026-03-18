Współprace czołowych projektantów z markami popularnymi nikogo nie zaskakują. Wygląda jednak na to, że hiszpańska Zara planuje projekt, jakiego dotąd nie było na rynku. Nie tylko dlatego, że John Galliano to wybitny projektant, niegdyś spiritus movens domu mody Dior. Także dlatego, że jest postacią kontrowersyjną.

Zara i John Galliano: Nowy wspólny projekt

Powiedzieć o Johnie Galliano, że jest nietuzinkową, to nie powiedzieć nic. Brytyjczyk od ponad trzech dekad budzi duże emocje, począwszy od jego śmiałych i teatralnych projektów dla takich domów mody jak Givenchy, Christian Dior, Maison Margiela czy własnej marki, aż po antysemickie wypowiedzi, które pozbawiły go pracy w Diorze i były przyczyną wieloletniej banicji.

Galliano pokazał jednak, że nie zamierza zejść ze sceny. Po uwolnieniu się od nałogów i odpokutowaniu swoich grzechów wrócił do branży jeszcze w poprzedniej dekadzie. Przez pewien czas współpracował z domem mody Oscar de la Renta, po czym w 2014 r. zaczął współpracę z Maison Margiela.

Zwieńczeniem dziesięcioletniej kadencji Galliano w Maison Margiela była znakomicie przyjęta kolekcja haute couture, którą zaprezentowano w styczniu 2024 roku. Pokaz w opuszczonym magazynie pod Mostem Aleksandra III w Paryżu na stałe zapisał się w historii mody.