Marka Ralph Lauren ubrała amerykańskich olimpijczyków na tegoroczne igrzyska Milano Cortina.
W czasach spowolnienia na rynku dóbr luksusowych, Ralph Lauren, marka premium, notuje świetną sprzedaż. Czym jedna z najbardziej „amerykańskich” marek zaskarbiła sobie sympatię klientów na całym świecie w czasach, gdy amerykański prezydent podkopuje „soft power” tego państwa?
Funkcjonująca od 1967 r. amerykańska marka Ralph Lauren zasłynęła z estetyki w duchu „Old money”, nawiązującego też do charakterystycznych uniformów elitarnych amerykańskich uczelni.
O tym, że oldskulowy, wyraźnie konserwatywny styl amerykańskiej marki nie traci na aktualności, świadczy najnowsze sprawozdanie finansowe Ralpha Laurena za trzy pierwsze kwartały 2025 roku. Pomimo spowolnienia w branży luksusowej, które dotyka wielu marek, Ralphowi Laurenowi konsekwentnie udaje się osiągać świetne wyniki finansowe.
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy ubiegłego roku przychody marki sięgnęły ponad 6,1 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 14 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Przełożyło się to na zysk netto na poziomie 789 milionów dolarów, który okazał się o 28,5 proc. wyższy niż w poprzednim roku.
Ten sukces to w dużej mierze efekt nowej strategii marki. Jej kluczowym elementem było mocniejsze postawienie na nowe rynki, nie tylko Europę czy USA, ale też kraje Azji. W ostatnim kwartale ubiegłego roku w Chinach sprzedaż wyrobów marki wzrosła o 30 proc., przez co kraj ten pozostawił w tyle Europę (12 proc. wzrostu), a także Amerykę Północną, gdzie wzrost sprzedaży był jednocyfrowy.
Równie istotne były kampanie reklamowe Ralpha Laurena, które sama marka wskazuje jako kolejny motor swojego sukcesu. Amerykanie konsekwentnie stawiają też na sport, czego jednym z efektów jest przygotowanie strojów dla amerykańskich olimpijczyków na tegoroczne igrzyska we Włoszech.
Te dane idą w parze z analizami autorów Lyst Index — cokwartalnego, cenionego w branży mody zestawienia najbardziej pożądanych marek z górnej półki, a także najbardziej poszukiwanych ubrań i akcesoriów na platformie sprzedażowej Lyst. Ralph Lauren był jednym z największych wygranych aktualnego rankingu.
Ralph Lauren wspiął się aż o pięć pozycji, lądując na czwartym miejscu. Z kwartału na kwartał popyt na wyroby marki wzrósł na platformie Lyst aż o 24 proc. Klasyczny męski sweter Polo Ralph Lauren z zamkiem błyskawicznym o modnej długości typu 1/4 trafił z kolei na pierwsze miejsce w gronie najbardziej pożądanych ubrań i akcesoriów. W ostatnim kwartale 2025 r. popularność tego produktu na platformie Lyst wzrosła o 132 proc..
Zdaniem analityków z Lysta sukces marki Ralph Lauren pokazuje, że coraz więcej konsumentów rozgląda się za wysokiej jakości ubraniami w stosunkowo przystępnych cenach, które przetrwają próbę czasu. Tym z kolei, co cenią w markach najbardziej, jest konsekwentny styl. Okazuje się, że nawet po pewnych podwyżkach cen i przy ograniczaniu wyprzedaży Ralph Lauren oferuje klientom luksus, na który nadal mogą sobie pozwolić.
