W czasach spowolnienia na rynku dóbr luksusowych, Ralph Lauren, marka premium, notuje świetną sprzedaż. Czym jedna z najbardziej „amerykańskich” marek zaskarbiła sobie sympatię klientów na całym świecie w czasach, gdy amerykański prezydent podkopuje „soft power” tego państwa?

Dobra passa Ralpha Laurena. Wzrost przychodów

Funkcjonująca od 1967 r. amerykańska marka Ralph Lauren zasłynęła z estetyki w duchu „Old money”, nawiązującego też do charakterystycznych uniformów elitarnych amerykańskich uczelni.

O tym, że oldskulowy, wyraźnie konserwatywny styl amerykańskiej marki nie traci na aktualności, świadczy najnowsze sprawozdanie finansowe Ralpha Laurena za trzy pierwsze kwartały 2025 roku. Pomimo spowolnienia w branży luksusowej, które dotyka wielu marek, Ralphowi Laurenowi konsekwentnie udaje się osiągać świetne wyniki finansowe.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy ubiegłego roku przychody marki sięgnęły ponad 6,1 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 14 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Przełożyło się to na zysk netto na poziomie 789 milionów dolarów, który okazał się o 28,5 proc. wyższy niż w poprzednim roku.