Luksusowa restauracja Lapérouse to jeden z najmodniejszych i zarazem najstarszych lokali w Paryżu. Bywają tu gwiazdy z całego świata, a także przedstawiciele paryskiej śmietanki towarzyskiej. Lapérouse ma długą i bogatą historię – w 2026 r. mija 260. rocznica otwarcia restauracji.

Lapérouse: Słynna paryska restauracja kończy 260 lat

Restauracja Lapérouse znajduje się przy Quai des Grands Augustins pod numerem 51 w szóstej dzielnicy, a więc w sercu historycznego centrum Paryża, nad Sekwaną. Jeden z najstarszych lokali w stolicy Francji do dziś jest ikoną luksusowego stylu życia w klimacie „starego” Paryża.

Ściany prywatnych sal Lapérouse są niemymi świadkami dyskretnych spotkań słynnych artystów, a także czołowych polityków i ludzi biznesu. To właśnie tutaj Serge Gainsbourg poznał swoją przyszłą żonę, Jane Birkin.

W Lapérouse bywali Victor Hugo, Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Marcel Proust, Émile Zola, Orson Welles, Winston Churchill, Ernest Hemingway i wielu innych. Wąskie korytarze budynku prowadzą do prywatnych salonów, z których część nosi nazwiska najsłynniejszych gości restauracji.