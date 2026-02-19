Restauracja była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń. W czasie II wojny piwniczka win służyła jako schron w trakcie bombardowań miasta.
Luksusowa restauracja Lapérouse to jeden z najmodniejszych i zarazem najstarszych lokali w Paryżu. Bywają tu gwiazdy z całego świata, a także przedstawiciele paryskiej śmietanki towarzyskiej. Lapérouse ma długą i bogatą historię – w 2026 r. mija 260. rocznica otwarcia restauracji.
Restauracja Lapérouse znajduje się przy Quai des Grands Augustins pod numerem 51 w szóstej dzielnicy, a więc w sercu historycznego centrum Paryża, nad Sekwaną. Jeden z najstarszych lokali w stolicy Francji do dziś jest ikoną luksusowego stylu życia w klimacie „starego” Paryża.
Ściany prywatnych sal Lapérouse są niemymi świadkami dyskretnych spotkań słynnych artystów, a także czołowych polityków i ludzi biznesu. To właśnie tutaj Serge Gainsbourg poznał swoją przyszłą żonę, Jane Birkin.
W Lapérouse bywali Victor Hugo, Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Marcel Proust, Émile Zola, Orson Welles, Winston Churchill, Ernest Hemingway i wielu innych. Wąskie korytarze budynku prowadzą do prywatnych salonów, z których część nosi nazwiska najsłynniejszych gości restauracji.
Restauracja była również jednym z pionierów paryskiej sceny haute cuisine. W 1933 r. otrzymała trzy gwiazdki Michelin jako pierwszy lokal w historii.
W 2026 r. słynna restauracja świętuje 260. rocznicę powstania. Z tej okazji przez cały rok będą odbywać się specjalne wydarzenia, Lapérouse nawiązała też kilka współprac z markami luksusowymi. Jedną z pierwszych, którą ogłoszono w walentynki, jest wspólny projekt z renomowaną marką jubilerską Messika.
Efektem tej współpracy jest ekskluzywna wersja pierścionka „My Twin” Messiki. Zdobią go dwa diamenty otoczone rubinami, co nawiązuje do legendy, zgodnie z którą kobiety goszczące w Lapérouse rysowały czasem swoimi diamentami po weneckich lustrach zdobiących ściany restauracji.
Oprócz tego w planach jest ekskluzywna kolacja, którą przygotuje ośmiu renomowanych szefów kuchni pod kierownictwem słynnego Romaine'a Fornella. Powstanie też książka wydawnictwa Assouline, opowiadająca 260-letnią historię Lapérouse.
Budynek, w którym obecnie znajduje się Lapérouse, wybudował w 1766 r. dostawca win na królewski dwór o nazwisku Lefèvre. Był to jego prywatny dom, w którym przyjmował swoich partnerów biznesowych.
W XIX wieku budynek kupił Jules Lapérouse i wyremontował jego wnętrza na potrzeby przyszłej restauracji, którą nazwał swoim nazwiskiem. Niegdysiejsze prywatne salony handlarza winami wzbogacono o luksusowe dekoracje i słynne lustra, z których część przetrwała do dziś.
Restauracja była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń. W czasie II wojny piwniczka win, w której dziś przechowuje się ponad siedem tysięcy butelek, służyła jako schron w trakcie bombardowań.
W ciągu swojej długiej historii restauracja Lapérouse wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk. Od 2018 r. należy do właściciela paryskich nocnych klubów Benjamina Patou (potomka projektanta mody Jeana Patou) oraz Antoine’a Arnaulta, syna miliardera Bernarda Arnaulta, właściciela koncernu LVMH.
Kilka lat temu przeprowadzono restauracji remont, ale z zachowaniem historycznego charakteru lokalu. Na marmurowych podłogach wciąż leżą grube perskie dywany, sufity zdobią mahoniowe listwy, ściany pokrywają bogato zdobione tapety, a wystrój uzupełniają oryginalne historyczne meble lub nowe, stylizowane na retro.
