Słynąca z luksusowych swetrów z kaszmiru i wyjątkowo delikatnej wełny z wikunii włoska marka Loro Piana to jedna z gwiazd branży mody, która od szeregu lat notuje znakomite wyniki finansowe. Francuski koncern LVMH zainwestował w Loro Piana miliard euro, po transakcji będzie kontrolował 94 proc. akcji firmy.

Koncern LVMH przejmuje niemal pełną kontrolę nad marką Loro Piana

Francuski koncern LVMH od kilku dekad konsekwentnie przejmuje kontrolę nad znanymi markami z branży luksusowej. W ten sposób powstał gigant na tym rynku – LVMH kontroluje obecnie tak znane marki jak Dior, Fendi, Givenchy czy Loewe.

W tym gronie jest także słynąca z kaszmirowych swetrów włoska marka luksusowa Loro Piana, która od szeregu lat notuje znakomite wyniki finansowe. W wyniku transakcji, którą sfinalizowano jeszcze w ubiegłym roku, LVMH ma niemal pełną kontrolę nad włoską marką.

We wtorek Bernard Arnault, kontrolujący LVMH, ogłosił, że za kwotę miliarda euro dokupił kolejne dziewięć procent akcji w Loro Piana, zwiększając zaangażowanie z 85 do 94 proc.. Po transakcji wycena Loro Piana wzrosła do 11 miliardów euro.