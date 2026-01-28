Aktualizacja: 28.01.2026 22:00 Publikacja: 28.01.2026 15:30
Loro Piana to jedna z najbardziej znanych włoskich marek luksusowych. Jej historia sięga początków XIX wieku.
Słynąca z luksusowych swetrów z kaszmiru i wyjątkowo delikatnej wełny z wikunii włoska marka Loro Piana to jedna z gwiazd branży mody, która od szeregu lat notuje znakomite wyniki finansowe. Francuski koncern LVMH zainwestował w Loro Piana miliard euro, po transakcji będzie kontrolował 94 proc. akcji firmy.
Francuski koncern LVMH od kilku dekad konsekwentnie przejmuje kontrolę nad znanymi markami z branży luksusowej. W ten sposób powstał gigant na tym rynku – LVMH kontroluje obecnie tak znane marki jak Dior, Fendi, Givenchy czy Loewe.
W tym gronie jest także słynąca z kaszmirowych swetrów włoska marka luksusowa Loro Piana, która od szeregu lat notuje znakomite wyniki finansowe. W wyniku transakcji, którą sfinalizowano jeszcze w ubiegłym roku, LVMH ma niemal pełną kontrolę nad włoską marką.
We wtorek Bernard Arnault, kontrolujący LVMH, ogłosił, że za kwotę miliarda euro dokupił kolejne dziewięć procent akcji w Loro Piana, zwiększając zaangażowanie z 85 do 94 proc.. Po transakcji wycena Loro Piana wzrosła do 11 miliardów euro.
Zwiększenie zaangażowania w Loro Piana przez koncern LVMH to rezultat umowy, którą francuski koncern podpisał z Włochami w 2023 roku. Firma Bernarda Arnaulta zainwestowała wtedy dwa miliardy euro, aby w zamian zyskać łącznie 85 proc. akcji spółki.
Wartość Loro Piana wynosiła wtedy 2,7 miliardów euro. Od tamtego czasu, pod egidą LVMH, wzrosła prawie czterokrotnie. Jak poinformował koncern LVMH, po sfinalizowaniu transakcji potomkowie założyciela marki Loro Piana, Maria Luisa i Pier Luigi Loro Piana, zachowają stanowiska w zarządzie firmy.
Historia marki Loro Piana sięga początków XIX wieku, kiedy mieszkająca w Trivero na północy Włoch rodzina Loro Piana zaczęła handlować wełną i innymi tkaninami. W 1924 roku w miejscowości Quarona Pietro Loro Piana założył zakład wełniarski.
Z biegiem lat spadkobiercy Pietro Loro Piana rozwijali firmę, poszerzając zakres jej działalności. Obecnie marka pozyskuje peruwiańską wełnę z wikunii, mongolski kaszmir i wełnę z Nowej Zelandii oraz Australii.
W portfolio Loro Piana znajdują się ubrania i akcesoria dla mężczyzn i kobiet, a także linia produktów wyposażenia wnętrz. Przedsiębiorstwo dostarcza też swoje tkaniny innym markom z górnej półki.
Marka Loro Piana stała się jednym z najważniejszych nabytków koncernu kontrolowanego przez Bernarda Arnaulta. Z rocznymi przychodami na poziomie około 2,5 miliarda euro jest trzecią najbardziej dochodową marką w dziale mody i galanterii skórzanej koncernu LVMH – po Louis Vuitton i Diorze.
O ważnej pozycji, którą w portfolio LVMH zajmuje Loro Piana, świadczą też ubiegłoroczne roszady personalne wewnątrz koncernu. Drugi najmłodszy syn Bernarda Arnaulta, Frédéric został prezesem włoskiej marki (wcześniej stał na czele działu zegarków LVMH).
Zwiększenie zaangażowania w Loro Piana i przejęcie niemal całkowitej kontroli nad firmą przyda się koncernowi LVMH, który równolegle podzielił się też rozczarowującymi wynikami finansowymi za 2025 rok. Przychody spadły o 3,88 miliarda euro, co przełożyło się na spadek zysku netto o 13 proc. w stosunku do poprzedniego roku.
