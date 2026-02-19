Reklama

Powstaje największy mural na świecie. Ma być widoczny z kosmosu

Arabia Saudyjska stara się zerwać z wizerunkiem petrogiganta. Służą temu spektakularne projekty urbanistyczne i artystyczne. Oto kolejny, którego autorem jest znany hiszpański artysta, który od saudyjskich władz dostał nieograniczony budżet na realizację tego projektu.

Publikacja: 19.02.2026 14:40

Domingo Zapata na wernisażu swojej wystawy w Nowym Jorku w 2022 roku.

Domingo Zapata na wernisażu swojej wystawy w Nowym Jorku w 2022 roku.

Foto: SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Izabela Popko

Arabia Saudyjska zamierza pobić kolejny rekord, tym razem w dziedzinie murali. Monumentalne dzieło o powierzchni 50 tysięcy metrów kwadratowych – czyli dziewięciu boisk piłkarskich – tworzy hiszpański artysta Domingo Zapata. Skala? Gigantyczna. Budżet? Nieograniczony.

Największy mural na świecie będzie jak „bliskowschodnia Kaplica Sykstyńska”

W ramach niezwykle kosztownej (dwa biliony dolarów) inicjatywy pod hasłem Vision 2030 saudyjski książę koronny Mohammed ibn Salman postawił sobie za cel uczynienie z Arabii Saudyjskiej lidera w dziedzinie turystyki, kultury i nauki – i zmniejszenie zależności gospodarki od eksportu paliw kopalnych. Władze inwestują w infrastrukturę, nowe technologie, kulturę i rozrywkę.

Choć z części swoich ambitnych przedsięwzięć książę musiał zrezygnować lub znacznie zmniejszyć ich skalę, to nie porzucił budowy kosztującego 63 miliardy dolarów założenia urbanistycznego w Rijadzie w ramach projektu Diriyah Gate. Celem inicjatywy jest transformacja historycznej części stolicy Arabii Saudyjskiej w nowoczesną dzielnicę kulturalną i naukową.

Sztuka
Sztuka
Mural z Polski w gronie najlepszych na świecie. To hołd dla gwiazdy muzyki

Częścią tej dzielnicy ma być gigantyczny park-mural, którego budowa trwa już od dwóch lat. Misję jego stworzenia powierzono Domingo Zapacie – słynnemu hiszpańskiemu artyście, który jest znany z licznych współprac z wieloma markami, a także takimi znanymi postaciami jak Leonardo DiCaprio, Lindsay Lohan, Scarlett Johansson czy Kim Kardashian. Zapata wziął też udział w projekcie artystycznym razem ze zmarłym papieżem Franciszkiem.

Artysta ma już doświadczenie z wielkoskalowymi malunkami. Do jego jego najsłynniejszych prac należy mural na stworzył mural w Wynwood Walls w Miami z 2010 roku oraz winylowa instalacja na ścianie budynku One Times Square w Nowym Jorku o wysokości wynosiła 15 pięter – z 2019 roku.

Monumentalny mural będzie jednocześnie parkiem w Rijadzie

W Rijadzie Domingo Zapata ma spore pole do popisu – budżet całego przedsięwzięcia jest nieograniczony. W niedawnej rozmowie z portalem Page Six artysta określił projekt, przy którym współpracuje z blisko stoma innymi twórcami, inżynierami i architektami, jako „bliskowschodnią wersję Kaplicy Sykstyńskiej”.

Nie chodzi jednak o porównywanie się do Michała Anioła, autora słynnego zabytku w Watykanie. W wypowiedzi dla branżowego portalu Artnet Zapata tłumaczy, że chodzi o to, że w ramach projektu dla Saudyjczyków ma kompletną wolność jako artysta.

„Bardzo ekscytuje mnie możliwość wniesienia własnego wkładu w projekt o tej skali i stworzenia czegoś, co może przetrwać dłużej. To szansa na budowanie bez ograniczeń i dążenie do czegoś ponadczasowego” – mówi Zapata.

Mural będzie miał formę hieroglifu. Jego tematyką ma być historia sztuki i dziedzictwo kulturowe Arabii Saudyjskiej.

Teren, na którym znajdzie się mural, ma funkcjonować jako ogólnodostępny park. Będzie do niego prowadzić reprezentacyjna aleja, która powstaje w ramach projektu Diriyah Gate. Wzdłuż alei będą się znajdować uniwersytety, instytuty badawcze i centra rozwoju nowych technologii.

Zapata ma nadzieję, że jego mural będzie widoczny z kosmosu. Artysta zapowiedział, że dzieło, którego stworzenie ma zająć łącznie pięć lub sześć lat, będzie prawdopodobnie ostatnim muralem w jego karierze.

