Domingo Zapata na wernisażu swojej wystawy w Nowym Jorku w 2022 roku.
Arabia Saudyjska zamierza pobić kolejny rekord, tym razem w dziedzinie murali. Monumentalne dzieło o powierzchni 50 tysięcy metrów kwadratowych – czyli dziewięciu boisk piłkarskich – tworzy hiszpański artysta Domingo Zapata. Skala? Gigantyczna. Budżet? Nieograniczony.
W ramach niezwykle kosztownej (dwa biliony dolarów) inicjatywy pod hasłem Vision 2030 saudyjski książę koronny Mohammed ibn Salman postawił sobie za cel uczynienie z Arabii Saudyjskiej lidera w dziedzinie turystyki, kultury i nauki – i zmniejszenie zależności gospodarki od eksportu paliw kopalnych. Władze inwestują w infrastrukturę, nowe technologie, kulturę i rozrywkę.
Choć z części swoich ambitnych przedsięwzięć książę musiał zrezygnować lub znacznie zmniejszyć ich skalę, to nie porzucił budowy kosztującego 63 miliardy dolarów założenia urbanistycznego w Rijadzie w ramach projektu Diriyah Gate. Celem inicjatywy jest transformacja historycznej części stolicy Arabii Saudyjskiej w nowoczesną dzielnicę kulturalną i naukową.
Czytaj więcej
Mural w Opolu autorstwa polskiego artysty, będący hołdem dla Czesława Niemena, znalazł się w gron...
Częścią tej dzielnicy ma być gigantyczny park-mural, którego budowa trwa już od dwóch lat. Misję jego stworzenia powierzono Domingo Zapacie – słynnemu hiszpańskiemu artyście, który jest znany z licznych współprac z wieloma markami, a także takimi znanymi postaciami jak Leonardo DiCaprio, Lindsay Lohan, Scarlett Johansson czy Kim Kardashian. Zapata wziął też udział w projekcie artystycznym razem ze zmarłym papieżem Franciszkiem.
Artysta ma już doświadczenie z wielkoskalowymi malunkami. Do jego jego najsłynniejszych prac należy mural na stworzył mural w Wynwood Walls w Miami z 2010 roku oraz winylowa instalacja na ścianie budynku One Times Square w Nowym Jorku o wysokości wynosiła 15 pięter – z 2019 roku.
W Rijadzie Domingo Zapata ma spore pole do popisu – budżet całego przedsięwzięcia jest nieograniczony. W niedawnej rozmowie z portalem Page Six artysta określił projekt, przy którym współpracuje z blisko stoma innymi twórcami, inżynierami i architektami, jako „bliskowschodnią wersję Kaplicy Sykstyńskiej”.
Nie chodzi jednak o porównywanie się do Michała Anioła, autora słynnego zabytku w Watykanie. W wypowiedzi dla branżowego portalu Artnet Zapata tłumaczy, że chodzi o to, że w ramach projektu dla Saudyjczyków ma kompletną wolność jako artysta.
„Bardzo ekscytuje mnie możliwość wniesienia własnego wkładu w projekt o tej skali i stworzenia czegoś, co może przetrwać dłużej. To szansa na budowanie bez ograniczeń i dążenie do czegoś ponadczasowego” – mówi Zapata.
Mural będzie miał formę hieroglifu. Jego tematyką ma być historia sztuki i dziedzictwo kulturowe Arabii Saudyjskiej.
Teren, na którym znajdzie się mural, ma funkcjonować jako ogólnodostępny park. Będzie do niego prowadzić reprezentacyjna aleja, która powstaje w ramach projektu Diriyah Gate. Wzdłuż alei będą się znajdować uniwersytety, instytuty badawcze i centra rozwoju nowych technologii.
Zapata ma nadzieję, że jego mural będzie widoczny z kosmosu. Artysta zapowiedział, że dzieło, którego stworzenie ma zająć łącznie pięć lub sześć lat, będzie prawdopodobnie ostatnim muralem w jego karierze.
Europa wzbogaciła się o kolejne muzeum: otwarto Narodowe Muzeum Fotograficzne w Rotterdamie, które przeniosła si...
Arabia Saudyjska zmienia politykę w kwestii swoich zagranicznych inwestycji na rynku sztuki. W ten sposób okres...
Mural w Opolu autorstwa polskiego artysty, będący hołdem dla Czesława Niemena, znalazł się w gronie laureatów mi...
Motywem, który z pewnością od razu przychodzi do głowy, myśląc o twórczości Jeana-Michela Basquiata, są przedsta...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas