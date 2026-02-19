Artysta ma już doświadczenie z wielkoskalowymi malunkami. Do jego jego najsłynniejszych prac należy mural na stworzył mural w Wynwood Walls w Miami z 2010 roku oraz winylowa instalacja na ścianie budynku One Times Square w Nowym Jorku o wysokości wynosiła 15 pięter – z 2019 roku.

Monumentalny mural będzie jednocześnie parkiem w Rijadzie

W Rijadzie Domingo Zapata ma spore pole do popisu – budżet całego przedsięwzięcia jest nieograniczony. W niedawnej rozmowie z portalem Page Six artysta określił projekt, przy którym współpracuje z blisko stoma innymi twórcami, inżynierami i architektami, jako „bliskowschodnią wersję Kaplicy Sykstyńskiej”.

Nie chodzi jednak o porównywanie się do Michała Anioła, autora słynnego zabytku w Watykanie. W wypowiedzi dla branżowego portalu Artnet Zapata tłumaczy, że chodzi o to, że w ramach projektu dla Saudyjczyków ma kompletną wolność jako artysta.

„Bardzo ekscytuje mnie możliwość wniesienia własnego wkładu w projekt o tej skali i stworzenia czegoś, co może przetrwać dłużej. To szansa na budowanie bez ograniczeń i dążenie do czegoś ponadczasowego” – mówi Zapata.

Mural będzie miał formę hieroglifu. Jego tematyką ma być historia sztuki i dziedzictwo kulturowe Arabii Saudyjskiej.

Teren, na którym znajdzie się mural, ma funkcjonować jako ogólnodostępny park. Będzie do niego prowadzić reprezentacyjna aleja, która powstaje w ramach projektu Diriyah Gate. Wzdłuż alei będą się znajdować uniwersytety, instytuty badawcze i centra rozwoju nowych technologii.