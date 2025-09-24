Aktualizacja: 24.09.2025 09:14 Publikacja: 24.09.2025 05:00
Vetements słynie z projektów, które są na granicy prowokacji i żartu – jak choćby sukienka uszyta tak, by wyglądała jak zrobiona z warstw taśmy samoprzylepnej.
Foto: Ik Aldama/PAP/DPA
Prawnicy szwajcarskiej marki Vetements nie dają za wygraną. Spór dotyczący zastrzeżenia nazwy Vetements na rynku w USA trafił aż do amerykańskiego Sądu Najwyższego.
W amerykańskim prawie funkcjonuje tak zwana doktryna zagranicznych odpowiedników. Stosuje się ją w sporach o to, czy jakieś słowo, które pochodzi z obcego języka, po przetłumaczeniu go na język angielski znajduje się w powszechnym użyciu, jest czysto deskryptywne i odnosi się do jakiejś ogólnej kategorii przedmiotów, osób lub zjawisk. Jeżeli tak jest, urzędnicy mają prawo odmówić zastrzeżenia tego słowa jako znaku towarowego.
Z tą właśnie doktryną już od ponad czterech lat walczy szwajcarska marka luksusowej odzieży Vetements, która jest obecna również w Polsce. Przypomnijmy, że marce już kilkukrotnie odmawiano zastrzeżenia jej nazwy w USA. Pierwsza decyzja zapadła w 2021 roku w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, który odmówił rejestracji nazwy „Vetements”.
Czytaj więcej
Jesienna kolekcja znanego francuskiego dom mody Rochas była ostatnią, która trafiła do sprzedaży....
W kolejnych latach marka kontynuowała swoją batalię o rejestrację swojej nazwy: w Radzie ds. Rozpatrywania i Odwołań w Sprawach Znaków Towarowych (TTAB), a później – po uzyskaniu odmowy – w sądzie apelacyjnym. Wiosną tego roku ten ostatni podtrzymał decyzję TTAB.
Zdaniem sędziów doktryna zagranicznych odpowiedników ma zastosowanie w przypadku nazwy „Vetements”. Uzasadnili to faktem, że wystarczająco duża grupa Amerykanów wie, że słowo „vêtements” w języku francuskim oznacza po prostu „ubrania”, przez co nie można go zastrzec jako znaku towarowego.
Prawnicy marki Vetements postanowili się nie poddawać i ponownie zwrócili się do sądu z prośbą o rozstrzygnięcie, czy o prawie do zastrzeżenia jakiejś nazwy decyduje jej znaczenie po przetłumaczeniu na angielski, czy też to, jak postrzegają ją amerykańscy konsumenci. Tym razem prośbę rozpatruje amerykański Sąd Najwyższy.
W swoim najnowszym wniosku prawnicy Vetements zauważają, że jedynie niecały jeden proc. Amerykanów mówi po francusku w takim stopniu, który pozwala im kojarzyć francuskie słowo „vetements” z angielskim „clothing” oznaczającym „ubrania”. Jak podkreślają przedstawiciele marki, wystarczająco duża grupa amerykańskich konsumentów łączy nazwę „Vetements” ze szwajcarską marką, którą w 2014 roku założyli dwaj bracia, gruzińscy projektanci Demna i Guram Gvasalia. Ten pierwszy jest obecnie dyrektorem kreatywnym włoskiego domu mody Gucci.
Dodają też, że doktryna zagranicznych odpowiedników jest przestarzała i nie przystaje do współczesnych realiów. Zauważają również, że jeszcze w 1988 roku Sąd Najwyższy zastosował precedens w przypadku marki „La Favorita” (hiszp. „ulubiona”), zaś w 2020 roku zgodził się na rejestrację nazwy popularnej platformy Booking.com (ang. „rezerwować”).
Zdaniem obserwatorów całej sprawy decyzja Sądu Najwyższego wpłynie na to, na czym będą opierać się przyszłe decyzje amerykańskich urzędników w podobnych sprawach. Okaże się, które podejście ma większy sens: bazowanie na tłumaczeniu jakiegoś słowa na angielski czy też na percepcji tego słowa wśród konsumentów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prawnicy szwajcarskiej marki Vetements nie dają za wygraną. Spór dotyczący zastrzeżenia nazwy Vetements na rynku w USA trafił aż do amerykańskiego Sądu Najwyższego.
Tradycja, braterstwo, pokoleniowość – te trzy słowa stały się motywem przewodnim nowej kampanii marki Bytom. Co...
Spór miedzy francuskim domem mody Hermès a trojgiem jego klientów został rozstrzygnięty. Sąd uznał, że słynna ma...
„Ubrania do noszenia na co dzień, innowacyjne tkaniny i współczesne sylwetki” – głosi oficjalna definicja linii...
Dwa piętra, blisko 1500 metrów kwadratowych, a także nowe usługi, takie jak debiutujące w Polsce RE.UNIQLO STUDI...
„Każdy moment to twój moment” – przekonuje marka Vistula prezentując kolekcję na jesień i zimę 2025. Projektanci...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas