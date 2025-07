Najbardziej pożądana marka modowa w świecie. Triumf wiecznej „młodszej siostry”

Eksperci z Lysta zauważają, że „młodsza siostra Prady” zawdzięcza swój sukces konsekwentnemu łączeniu w swoich projektach fasonów, które robiły furorę dwie-trzy dekady temu, ze świeżym, nowoczesnym podejściem do projektowania. Warto dodać, że na czwartym miejscu wśród najbardziej pożądanych produktów w raporcie Lysta znalazł się również jeden produkt Miu Miu – beżowe zamszowe loafersy, czyli jeden z najmodniejszych modeli butów tego lata.

Ranking Lyst Index Q2 2025: The Row najwyżej w historii

Autorzy rankingu zauważają też, że w zestawieniu coraz lepiej radzi sobie założona przez siostry Mary-Kate i Ashley Olsen marka The Row. Byłe dziecięce gwiazdy, znane z serialu „Pełna chata”, stworzyły w 2006 roku luksusową markę minimalistycznych ubrań i akcesoriów, która zdobyła serca celebrytów i klientek z całego świata.

Dość powiedzieć, że marką The Row interesują się też potężni inwestorzy. Jesienią ubiegłego roku miliard dolarów zainwestowali w firmę sióstr Olsen właściciele domu mody Chanel i koncernu L’Oréal.

O sile The Row świadczy też fakt, że najbardziej pożądanym produktem w drugim kwartale 2025 był model japonek „Dune” marki The Row. Liczba wyszukań luksusowych sandałów na platformie Lyst wzrosła w badanym okresie o 162 proc.

Autorzy najnowszego zestawienia Lyst Index zauważają, że zmagający się z niepewną sytuacją finansową aspirujący klienci rezygnują z większych zakupów na rzecz luksusowych „drobnostek”. Akcesoria czy obuwie to dla nich akceptowalny sposób na wyrażenie swojego stylu i gustu stosunkowo niewielkim kosztem.

Zdaniem ekspertów o całym zjawisku świadczy fakt, że aż sześć z dziesięciu najbardziej pożądanych wyrobów luksusowych to buty. Oprócz japonek The Row i loafersów Miu Miu do czołowej dziesiątki dostały się model sportowych sandałów „FiveFinger” marki Vibram, złote, ozdobione kryształkami baletki marki Ancient Greek Sandals, nawiązujące do mody Y2K sportowe buty na ukrytym wysokim obcasie „Bekett” marki Isabel Marant oraz sneakersy Prady.