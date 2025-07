Blandyfikacja do niedawna królowała w świecie mody luksusowej. Trend polegający na skracaniu i maksymalnym upraszczaniu logotypów znanych marek stał się powszechny. Nie oparli mu się najwięksi wśród domów mody – Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Burberry czy Celine. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy świadkami końca blandyfikacji, przynajmniej w obecnym wydaniu. Kolejne marki powracają do swoich tradycyjnych logotypów.

Koniec blandyfikacji: nadchodzi zmiana w świecie marek luksusowych

Na przestrzeni mniej więcej ostatnich dziesięciu lat wiele luksusowych marek odzieżowych zaczęło maksymalnie upraszczać swoje loga – tak, aby nie wyróżniały się one spośród innych z tej samej branży. Rozpoczęła się era czegoś, co eksperci nazwali „blandingiem” lub „blandyfikacją” – od angielskiego słowa „bland” oznaczającego „nijaki, mdły”.

Pierwsza na zmianę polegającą na uproszczeniu logotypu zdecydowała się marka Yves Saint Laurent, już w 2012 roku. Zrezygnowano wówczas także z pierwszego członu w nazwie, zatem Yves Saint Laurent zmienił się w Saint Laurent. Wkrótce ten sam kierunek obrały tak znane domy mody jak Burberry, Fendi, Givenchy, Celine czy Dior. Przy okazji skracano nazwy – dom mody Salvatore Ferragamo zmienił się w Ferragamo. Nazwę uprościła też włoska marka Ermenegildo Zegna (po zmianie Zegna).

Marki luksusowe decydowały się na takie radykalne zmiany z kilku powodów. Po pierwsze, chodziło o odmłodzenie ich wizerunku. Uproszczone logotypy wydawały się bardziej dynamiczne, mocniejsze i przede wszystkim – bardziej nowoczesne. Po drugie, proste logo łatwiej dostosowuje się do różnych formatów reklam na platformach społecznościowych, które stały się jednym z ważnych kanałów komunikacji.