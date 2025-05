Z wartością 19,9 miliarda dolarów czwarte miejsce zajęła inna ikoniczna francuska marka luksusowych torebek — Hermès. To jedna z dwóch marek, której udało się zachować tę samą pozycję w rankingu.

Piąte miejsce zajął Rolex. Dzięki 36-procentowemu wzrostowi swojej wartości do kwoty 18.8 miliarda dolarów marka luksusowych zegarków awansowała o dwie pozycje. Eksperci tłumaczą ten awans rekordową sprzedażą w 2024 roku.

Drugą obok Hermèsa marką, która utrzymała swoją pozycję sprzed roku, jest Dior — numer sześć w rankingu. Wartość marki wzrosła o 18 procent do kwoty 17,3 miliarda dolarów.

Kolejne dwie pozycję zajęły marki Cartier i Ferrari, obydwie zaliczyły awans. Wartość Cartiera wzrosła o 15 procent do kwoty 15,7 miliarda dolarów, zaś Ferrari — aż o 36 procent do 14,4 miliarda.

Bolesny spadek z miejsca piątego na dziewiąte zanotowała z kolei marka Gucci. Jej wartość spadła o 24 procent i wynosi teraz 11,4 miliarda dolarów.

Do czołowej dziesiątki po raz pierwszy od 2021 roku wróciła marka Guerlain, której wartość wzrosła o 23 procent do kwoty 7,7 miliarda dolarów. Analitycy z Brand Finance zauważają jednocześnie, że marki z segmentu kosmetyków należące do LVMH zanotowały łącznie 4-procentowy wzrost przychodów koncernu.