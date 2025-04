Ray-Ban zaczyna rewolucję. Ikony świata stylu w całkowicie nowej odsłonie

Powracają także inne słynne modele Ray-Bana, takie jak Clubmaster czy Wayfarer, również w zmienionej formie – jako Mega Clubmaster i Mega Wayfarer. Są wyraźnie masywniejsze od pierwowzorów, a jednocześnie zachowują oryginalną estetykę, elegancję i lekkość.

Foto: Materiały prasowe

Ray-Ban przechodzi obecnie małą rewolucję. Słynna amerykańska marka kojarzona była dotąd z nowoczesnym, ale klasycznym stylem. Zatrudnienie na początku 2025 roku na stanowisku dyrektora kreatywnego ASAP Rocky'ego, znanego amerykańskiego rapera, ma zmienić to postrzeganie i doprowadzić do zdefiniowania na nowo „stylu Ray-Ban”. ASAP Rocky dostał bardzo szerokie uprawnienia – odpowiada za kampanie, estetykę wizualną oraz kształt nowych kolekcji.

Historia marki Ray-Ban

Ray-Ban to amerykańska marka, której historia rozpoczęła się w 1937 roku – wtedy powstał pierwszy model Aviator, zaprojektowany z myślą o pilotach amerykańskich sił powietrznych. Pierwotnie kluczowa była funkcjonalność, oprawki zaprojektowano tak, by minimalizować ryzyko oślepienia pilota przez słońce. Szybko jednak okazało się, że Aviator to niezwykle stylowy model okularów, co zadecydowało o jego globalnej popularności, trwającej zresztą do dzisiaj.

Foto: Materiały prasowe

W 1952 roku na rynku pojawił się model Wayfarer, który zapewnił sobie miejsce w świecie popkultury drugiej połowy XX wieku. Te okulary nosili wszyscy – od gwiazd Hollywood przez sportowców i biznesmenów po znanych artystów. Stylistykę Wayfererów starało się naśladować bardzo wielu producentów okularów, co jest wyrazem uznania dla ponadczasowego projektu z 1952 roku