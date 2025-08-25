Reklama

Pierwszy Polak ambasadorem Roleksa. Dołącza do Federera, Scorsese – i Świątek

Jakub Józef Orliński jako pierwszy Polak – i zarazem pierwszy polski artysta – został „twarzą” marki Rolex. Dołączył do plejady gwiazd sportu i sztuki.

Publikacja: 25.08.2025 12:49

Jakub Józef Orliński na uroczystym koncercie z okazji zakończenia polskiej prezydencji w UE.

Jakub Józef Orliński na uroczystym koncercie z okazji zakończenia polskiej prezydencji w UE.

Foto: Daniel Gnap PAP

Izabela Popko

W ubiegłym roku zachwycił międzynarodową publiczność swoim występem łączącym śpiew i break dance na ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jakub Józef Orliński nie przestaje zaskakiwać swoimi kolejnymi projektami artystycznymi, takimi jak niedawny festiwal Break in Classic zorganizowany wspólnie z pianistą Aleksandrem Dębiczem. Orliński występuje na najważniejszych światowych scenach i w ciągu kilku lat awansował do grona największych gwiazd muzyki klasycznej. Talent Polaka nie uszedł uwadze marki Rolex, z którą Orliński nawiązał współpracę.

Jakub Józef Orliński: Polak ambasadorem marki Rolex

W 2021 roku Iga Świątek jako pierwsza Polka w historii została ambasadorką szwajcarskiej marki Rolex. Teraz dołączył do niej pierwszy Polak w osobie Jakuba Józefa Orlińskiego, człowieka wielu talentów, któremu od lat udaje się łączyć dwa zgoła różne artystyczne światy – muzykę klasyczną i breakdance.

Orliński występuje na deskach najsłynniejszych oper i teatrów na całym globie. Jego najnowszym projektem był zakończony niedawno, trzydniowy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Break in Classic w Otwocku, który artysta zrealizował we współpracy z pianistą Aleksandrem Dębiczem po to, aby zredefiniować zjawisko muzyki „poważnej” i przybliżyć ją szerszej publiczności.

Czytaj więcej

Jakub Józef Orliński podczas koncertu z okazji Urodzin Starówki w Warszawie w lipcu 2025 roku.
Sukces Story
Jakub Józef Orliński: Dzieją się rzeczy, o których kiedyś nawet nie śniłem

Bezpretensjonalność, świeże podejście do muzyki klasycznej i niezwykła umiejętność docierania do różnych grup odbiorców dzięki wykorzystaniu elementów breakdance’u w swoich występach uczyniły z Orlińskiego gwiazdę światowego formatu. Kilka lat temu „New Yorker” nazwał go nawet „Justinem Timberlakem opery”.

Sukcesem okazał się nawet tak ryzykowny projekt jak płyta „Farewells” z 2024 roku, którą Orliński wraz z pianistą Michałem Bielem wydał nakładem międzynarodowej wytwórni Warner Classics & Erato. Album miał świetne przyjęcie, artyści odbyli udane tournée po Europie i Ameryce Północnej.

Orliński, obok takich postaci jak Iga Świątek, z pewnością jest jednym z najcenniejszych „towarów eksportowych” naszego kraju, który międzynarodową rozpoznawalność zyskał już w poprzedniej dekadzie. Nic dziwnego, że obdarzony niezwykłym głosem i doskonałą prezencją sceniczną śpiewak i b-boy został pierwszym Polakiem (płci męskiej) w roli ambasadora marki Rolex.

Jakub Józef Orliński: Kontratenor i b-boy, który łamie stereotypy

Jakub Józef Orliński urodził się w 1990 roku w Warszawie. Pochodzi z rodziny artystycznej, przez co bliski kontakt z muzyką miał już od wczesnej młodości.

Pasja do muzyki klasycznej skłoniła go do zapisania się do warszawskiego chóru Gregorianum. Studiował wokalistykę na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu Anny Radziejewskiej, potem – w prestiżowej nowojorskiej uczelni muzycznej Juilliard School, gdzie był studentem między innymi Edith Wiens.

Świat dowiedział się o jego talencie w 2017 roku, dzięki mediom społecznościowym. W serwisie YouTube pojawiło się wtedy nagranie, na którym Orliński, zupełnie „nieoperowo” ubrany w koszulę, szorty i buty sportowe, wykonuje utwór pod tytułem „Vedrò con mio diletto” Giuseppe Vivaldiego.

Co ciekawe, śpiewak był wtedy pewien, że nie był nagrywany. Być może właśnie dlatego jego wykonanie było naturalne i ujmujące. Jego kariera nabrała tempa. W 2018 roku wydał album „Anima Sacra”, rok później ukazał się kolejny album – „Facce d’amore”.

Orlińskiego docenili też krytycy i branża muzyczna, posypały się nagrody i propozycje współpracy z całego świata. Artysta ma na koncie występy miedzy innymi w Metropolitan Opera, Royal Opera House, Carnegie Hall, The Barbican Centre, Théâtre Champs Élysées oraz dwie nominacje do nagrody Grammy.

Źródło: rp.pl

