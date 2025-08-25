W ubiegłym roku zachwycił międzynarodową publiczność swoim występem łączącym śpiew i break dance na ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jakub Józef Orliński nie przestaje zaskakiwać swoimi kolejnymi projektami artystycznymi, takimi jak niedawny festiwal Break in Classic zorganizowany wspólnie z pianistą Aleksandrem Dębiczem. Orliński występuje na najważniejszych światowych scenach i w ciągu kilku lat awansował do grona największych gwiazd muzyki klasycznej. Talent Polaka nie uszedł uwadze marki Rolex, z którą Orliński nawiązał współpracę.

Jakub Józef Orliński: Polak ambasadorem marki Rolex

W 2021 roku Iga Świątek jako pierwsza Polka w historii została ambasadorką szwajcarskiej marki Rolex. Teraz dołączył do niej pierwszy Polak w osobie Jakuba Józefa Orlińskiego, człowieka wielu talentów, któremu od lat udaje się łączyć dwa zgoła różne artystyczne światy – muzykę klasyczną i breakdance.

Orliński występuje na deskach najsłynniejszych oper i teatrów na całym globie. Jego najnowszym projektem był zakończony niedawno, trzydniowy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Break in Classic w Otwocku, który artysta zrealizował we współpracy z pianistą Aleksandrem Dębiczem po to, aby zredefiniować zjawisko muzyki „poważnej” i przybliżyć ją szerszej publiczności.

Bezpretensjonalność, świeże podejście do muzyki klasycznej i niezwykła umiejętność docierania do różnych grup odbiorców dzięki wykorzystaniu elementów breakdance’u w swoich występach uczyniły z Orlińskiego gwiazdę światowego formatu. Kilka lat temu „New Yorker” nazwał go nawet „Justinem Timberlakem opery”.