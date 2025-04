W ramach liftingu marki powstało GapStudio – swego rodzaju inkubator, w którym pracuje zespół projektantów pod kierownictwem dyrektora kreatywnego Zaca Posena. Amerykanin zajął to stanowisko w lutym 2024 roku, z misją tchnięcia nowego życia w Gap i pozostałe marki z portfolio koncerny Gap Inc., czyli Banana Republic, Old Navy i Athleta.

Zdjęcie z kampanii promującej kolekcję o nazwie Collection 01 wykonane przez Mario Sorrentiego, cenionego fotografa mody. Foto: Mario Sorrenti

W GapStudio mają powstawać zarówno kolekcje odzieży na co dzień, jak i kreacje na „czerwony dywan”, co stanowi dużą zmianę na tle dotychczasowego wizerunku marki. Trzonem wszystkich projektów ma być nacisk na rzemieślniczą jakość wykonania, niezależnie od ceny wyrobu.

Gap po liftingu: między dostępnością a luksusem

W ramach debiutanckiej kolekcji Zaca Posena dla marki Gap o nazwie Collection 01 na wiosnę 2025 oprócz takich wyrobów jak białe t-shirty, ubrania z dżinsu, Posen proponuje bardziej eleganckie i uniwersalne projekty, na przykład garniturowy blezer, trencz, a oprócz tego dzianiny z takich luksusowych tkanin jak kaszmir oraz wyroby ze skóry i zamszu.

Kolekcja zawiera też długie sukienki typu slip i inne kobiece modele, co również świadczy o zwrocie w kierunku eleganckiej klasyki. Ukłonem w stronę pokolenia Z są z kolei obszerne dżinsy, koszulki gorsetowe i denimowe braletki.

Nowa strategia Gapa stanowi pokłosie zmiany na najwyższym stanowisku w Gap Inc., której celem była poprawa wyników finansowych koncernu. W 2023 roku prezesem został Richard Dickson, odpowiedzialny za sukces marki Barbie. Zanim Dickson dołączył do Gap Inc., był prezesem koncernu Mattel.