Jak jednak zauważa branżowy portal Business of Fashion, Inditex realizuje plan odejścia od bawełny z certyfikatem Better Cotton. W najnowszym raporcie rocznym koncernu na liście surowców zrównoważonych zabrakło odniesień do bawełny z takim oznaczeniem. Zamiast niej Inditex chce pozyskiwać bawełnę organiczną oraz pochodzącą z recyklingu.

Zmiana strategii Inditexu

Co stoi za decyzją Inditexu o zmianie strategii dotyczącej źródeł pozyskiwania bawełny? Zdaniem komentatorów jednym z głównych czynników był skandal, jaki w ubiegłym roku wybuchł wokół organizacji Better Cotton. Okazało się bowiem, że w produkcji brazylijskiej bawełny z certyfikatem BC, którą pozyskiwały takie marki jak Zara czy H&M, dochodzi do wylesiania obszarów cennych przyrodniczo, a także do nieetycznego traktowania pracowników.

Eksperci z Business of Fashion zauważają, że jeszcze zanim doszło do skandalu, Inditex zobowiązał się, że do końca tej dekady niemal cała bawełna, z której powstają wyroby marek należących do koncernu (m.in. Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius), ma pochodzić z upraw ekologicznych i regeneratywnych oraz z recyklingu. Z raportu Inditexu wynika, że w 2024 roku już prawie połowa bawełny, jaką pozyskiwał hiszpański koncern, była organiczna, zaś prawie 25 procent stanowiła bawełna z recyklingu oraz z upraw w konwersji.

Obecnie czołowym producentem bawełny organicznej są Indie. Wokół surowca z tego kraju narosło jednak wiele wątpliwości. Wynikają one między innymi z trudności z ustaleniem, czy produkcja bawełny rzeczywiście przebiega w sposób ekologiczny i etyczny na całym łańcuchu dostaw.

Co więcej, indyjskie instytucje przyznające certyfikaty upraw organicznych dopuszczają bawełnę modyfikowaną genetycznie – zupełnie inaczej niż na przykład w Europie. W swoich raportach Inditex zapewnia, że od dekady wspiera producentów bawełny w procesie konwersji upraw na organiczne, ułatwia też swoim podwykonawcom dostęp do tego surowca, aby cały łańcuch dostaw był bardziej przejrzysty.

Decyzja Inditexu na razie nie wywołała efektu domina – inni znaczący producenci nie rezygnują z pozyskiwania bawełny z certyfikatem Better Cotton. Jednak pojawia się oczekiwanie, że decyzja tak ważnego w skali światowej producenta nie pozostanie bez wpływu na rynek.