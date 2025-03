„Postęp jest faktem” – powiedział cytowany przez media poświęcone biznesowi prezes Gap Inc. Richard Dickson, który przejął to stanowisko w 2023 roku, aby poprawić wyniki koncernu. Dickson zasłynął jako jeden z ojców sukcesu marki Barbie – był prezesem koncernu Mattel, zanim przeszedł do Gap Inc.

W kampanii „Feels like Gap” wzięła udział amerykańska aktorka Parker Posey. Foto: Materiały prasowe

W komunikacie dla mediów Dickson przyznał, że za wzrost wartości akcji Gap Inc. w dużej mierze odpowiada większy popyt wśród klientów o niższych zarobkach, zwłaszcza w przypadku marki Old Navy. Jeżeli chodzi o Gap, to wzrost cen akcji na giełdzie Dickson wiąże ze wzrostem popytu wśród klientów o średnich i wyższych dochodach.

Strategia nowego prezesa Gap Inc. przynosi rezultaty

W Polsce Gap zadebiutował w 2011 roku, aby niespodziewanie zniknąć już po czterech latach. Później sklepy zamknięto również w całej Europie, gdzie marka była obecna znacznie dłużej. W tym wypadku jednym z głównych powodów takiej decyzji była pandemia, ale też rosnąca konkurencja na rynku odzieżowym. Wszystkie te czynniki wymusiły zmianę strategii, zgodnie z którą postawiono na sprzedaż przreze.

W 2024 roku, po blisko dziesięcioletniej nieobecności Gap wrócił do Polski. W naszym kraju działa tylko jeden sklep stacjonarny Gap – w centrum handlowym Designer Outlet Warszawa w podwarszawskim Piasecznie.

Dickinsonowi udało się tchnąć nową energię w koncern Gap Inc. między innymi dzięki udanym kolaboracjom z celebrytami. Na stanowisko dyrektora kreatywnego powołał też projektanta Zaca Posena, który nadzoruje projektowanie kolekcji wszystkich marek w portfolio koncernu.