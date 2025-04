Nowa kolekcja Uniqlo U. Słynny francuski projektant w świecie warstw

Foto: Materiały prasowe

Uniqlo należy do japońskiego holdingu Fast Retailing Co., Ltd., jednej z największych firm odzieżowych na świecie. Obecnie marka posiada ponad 2 500 sklepów w Azji, Europie i Ameryce Północnej, a całkowita liczba sklepów grupy Fast Retailing zbliża się do 3 600.

Twórcą Fast Retailing jest 76-letni Tadashi Yanai, który swój pierwszy sklep otworzył w 1984 roku w Hiroszimie. Od początku Yanai oferował minimalistyczną, uniseksową, funkcjonalną odzież, szybko okazało się, że ten minimalizm przypadł do gustu klientom i klientkom, najpierw w Japonii, potem też w innych krajach.

Marka Uniqlo obrała własny kierunek rozwoju, jasno komunikując, czym się zajmuje – produkcją i sprzedażą ubrań, które mają funkcjonalne, minimalistyczne i dobre do noszenia na co dzień. Tadashi Yanai powtarza często, że jego strategia polega m.in. na „ignorowaniu mody”. Zamiast podążać za trendami, Uniqlo skupia się na tym, aby ubrania oferowane pod tą marką były uniwersalne i funkcjonalne.

Nie znaczy to, że Uniqlo stroni od eksperymentów i odważnych współprac – w ostatnich latach powstały bardzo dobrze przyjęte kolekcje ubrań zaprojektowanych we współpracy z Jonathanem Andersonem. Brytyjczyk, do niedawna dyrektor kreatywny hiszpańskiego domu mody Loewe, równolegle rozwija własną markę JW Anderson, z którą od lat współpracuje Uniqlo.