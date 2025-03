Zara sięga po rozwiązanie znane z Chin. Usługa „Zara Streaming” się przyjmie?

Należąca do hiszpańskiego koncernu odzieżowego Inditex marka Zara już za parę dni zorganizuje live shopping – sprzedaż ubrań na żywo. W roli sprzedawczyń wystąpi słynny: topmodelka Cindy Crowford i jej córka, również modelka, Kaia Gerber. To już drugi test popularnego w Chinach modelu telezakupów w wykonaniu Zary. Pierwszy miał miejsce w 2023 roku i odniósł ogromny sukces.

„Zara Streaming”: nowa usługa

Posiadająca salony na całym świecie hiszpańska marka Zara to oczko w głowie Marty Ortegi Pérez – prezeski koncernu Inditex, do którego należy Zara. W 2024 roku hiszpańska marka zanotowała przychody na poziomie blisko 28 miliardów euro, co stanowi wzrost o 6,6 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Marta Ortega Pérez, córka założyciela Inditexu, Amancia Ortegi, nie zamierza jednak spocząć na laurach. Aby zwiększyć sprzedaż, pod koniec marca Zara po raz drugi sięgnie po format, który od kilku lat doskonale sprawdza się w Chinach, zwłaszcza w gronie młodych klientów, do których chcą dotrzeć Hiszpanie.

Mowa o live shoppingu, czyli internetowych zakupach na żywo, w trakcie których klienci mogą zapoznać się z produktami marki i kupić je w trakcie trwającego streamu. Taka sprzedaż odbywa się za pośrednictwem mediów społecznościowych czy w aplikacji na smartfonie.