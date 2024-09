GAP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek odzieżowych na świecie. Charakterystyczne logo firmy od lat pozostaje symbolem nowoczesnej mody w stylu casual, odpowiedniej na co dzień. Właśnie dzięki takiej filozofii GAP zyskał miliony klientów na całym świecie. To bardzo wierna publiczność – przywiązana do marki, gotowa regularnie robić zakupy w sklepach tej sieci. Takich osób nie brakuje również w Polsce. Po blisko 10-letniej nieobecności GAP wraca do naszego kraju z sklepem stacjonarnym, po okresie, gdy ubrania tej marki można było kupować tylko online.

GAP wraca do Polski. Pod Warszawą ruszy pierwszy sklep stacjonarny

GAP otwiera swój pierwszy stacjonarny sklep w Polsce. Lokalizacja może wydać się zaskakująca – nie jest to żadne z czołowych polskich centrów handlowych, a Designer Outlet Piaseczno pod Warszawą.

Nowy sklep ma powierzchnię 300 metrów kwadratowych i ruszy 7 września. W ofercie znajdą się produkty charakterystyczne dla marki GAP – od casualowej odzieży, przez akcesoria po ubrania dżinsowe. Polska w ten sposób dołącza do sieci sklepów GAP w Europie Środkowej: oprócz sklepu w Polsce, są to też salony w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

Polska jest największym rynkiem w regionie, można więc uznać, że testy we wspomnianych krajach przebiegły pomyślnie, dając nadzieję na to, że powrót sklepów stacjonarnych GAP na rynki środkowoeuropejskie będzie udany.