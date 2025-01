W gronie najbardziej wartościowych marek na świecie w segmencie mody, biżuterii i zegarków nastąpiły spore roszady. Z najnowszego raportu firmy Brand Finance wynika, że pozycję lidera straciła w tym roku marka Louis Vuitton. Wyprzedził ją inny europejski gigant – francuski dom mody Chanel. Zmiany na liście pokazują, które firmy wyszły obronną ręką z trwającego właśnie spowolnienia w branży luksusowej – a które przechodzą trudny okres.

Najcenniejsze marki luksusowe na świecie: Louis Vuitton stracił pozycję lidera

Doroczny ranking brytyjskiej firmy konsultingowej Brand Finance obejmuje 500 najbardziej wartościowych przedsiębiorstw na świecie. W gronie tym znalazło się dziesięć marek modowych, biżuteryjnych i zegarkowych – głównie z Europy, ale również spoza niej.

Raport powstaje na podstawie analizy szeregu aspektów funkcjonowania firm, między innymi wyników finansowych, struktury kapitału, zrównoważonego rozwoju i inwestycji w marketing. Analitycy biorą na warsztat dotychczasowe wyniki firm i na tej podstawie prognozują to, jak najprawdopodobniej będą radziły sobie w przyszłości – co również wlicza się do ostatecznej oceny.

Rok 2024 był pełen wyzwań dla niemal wszystkich marek z segmentu luksusowego. Z najnowszego zestawienia Brand Finance wynika, że jednym z największych wygranych okazał się francuski dom mody Chanel.