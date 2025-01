W ostatnim kwartale 2024 roku sprzedaż wzrosła o blisko 24 procent, osiągając wartość prawie sześciu miliardów euro. Eksperci spodziewali się kwoty na poziomie około 5,3 miliarda.

Zysk operacyjny firmy również okazał się zaskoczeniem. Podczas gdy w ostatnim kwartale 2023 roku Adidas zanotował stratę w wysokości 377 milionów euro, ten sam okres rok później przyniósł już zysk na poziomie 57 milionów euro.

Adidas podał też wyniki za cały 2024 rok. W ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedaż wzrosła o 11 procent, przynosząc firmie prawie 23,7 miliardów euro. Zysk operacyjny wzrósł z kolei ponad pięciokrotnie, osiągając kwotę 1,3 miliarda euro.

Adidas: buty Samba podbiły światowe rynki

„Mimo że nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, w którym chcielibyśmy się znaleźć w dłuższej perspektywie, jestem bardzo zadowolony z takiego rozwoju spraw, który okazał się znacznie lepszy niż się spodziewaliśmy” – mówi cytowany przez branżowy serwis RetailDetal prezes Adidasa, Bjørn Gulden, zwracając uwagę na rosnące zainteresowanie produktami marki wśród konsumentów i sprzedawców detalicznych.

Odpowiedź na pytanie, co pomogło Adidasowi wyjść z trudnej sytuacji, można znaleźć na ulicach miast całego świata. Celebrytki, influencerzy, przedstawiciele pokolenie Z, milenialsi – wszyscy oni pokochali buty retro produkowane przez Adidasa, a więc modele Samba, Gazelle czy Spezial. Był to jeden z głównych czynników sukcesu Adidasa. Szczególne zainteresowanie budził model Samba, który stał się produktem wręcz rozchwytywanym. Te buty zaprojektował w 1949 roku założyciel Adidasa, Adi Dassler. Miały być przeznaczone dla sportowców trenujących zimą, dzięki specjalnej podeszwie zapewniającej lepszą przyczepność na śliskiej nawierzchni. Dzisiaj Samby nie pełnią już takiej funkcji, stały się za to niezwykle pożądanym elementem stylizacji osób pragnących być na bieżąco z trendami, a także gwiazd – od topmodelek, jak Gigi Hadid, po gwiazdy muzyki jak Rihanna.

Szefom Adidasa udało się też znaleźć sposób na to, jak pozbyć się zalegających w magazynach produktów marki Yeezy. Rozwiązanie, które przyjęto zakładało przekazanie części zysku ze sprzedaży tych produktów na cele charytatywne. Niesłabnący (pomimo skandalu wokół rapera) popyt na sneakersy i inne produkty marki przyniósł Adidasowi kolejny zastrzyk gotówki.