Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, w swojej książce „Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym” (szczerze polecam każdemu do przeczytania co najmniej kilka razy) opisał w bardzo przystępny i ciekawy sposób podstawowe mechanizmy ludzkiego rozumowania, które jak ulał pasują do wczorajszych, dzisiejszych czy przyszłych decyzji i działań przeciętnego inwestora.