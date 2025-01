Wielu obserwatorów trendów wróżyło modzie na „cichy luksus” szybką śmierć, jednak liczby wydają się przeczyć tym przewidywaniom. Brunello Cucinelli, włoska marka luksusowych, minimalistycznych „ubrań dla milionerów”, którą uważa się za jedną z ikon tej stylistyki, zanotowała w 2024 roku znakomite wyniki finansowe.

Brunello Cucinelli: „Cichy luksus” wciąż świetnie się sprzedaje

Brunello Cucinelli, obok takich marek jak Loro Piana, Altuzarra, The Row czy Marella, to ikona minimalistycznego stylu, do której przylgnęło określenie „Quiet luxury”, czyli „cichy luksus”. Do wzrostu popularności wpisujących się w tę stylistykę marek przyczynił się serial „Sukcesja” i niekrzykliwy, ale na wskroś luksusowy styl ubierania się głównych bohaterów tej produkcji.

Flagowymi produktami marki Brunello Cucinelli są kaszmirowe swetry, które również „wystąpiły” we wspomnianym serialu. Ceny tych produktów wynoszą od kilku do prawie 20 tysięcy złotych, co jednak nie odstrasza zamożnej klienteli od kupowania doskonale uszytych i pozbawionych logotypów ubrań.

Czytaj więcej Sukces Story Ekscentryczny prezes–filozof: kim jest Brunello Cucinelli? O Brunello Cucinellim mówią, że to „projektant–filozof”. Jego pomysł na prowadzenie firmy zakłada tworzenie wspólnoty z pracownikami. Włoski projektant mody inwestuje w lokalną społeczność i przeznacza miliony na cele charytatywne. „Zysku nie wolno osiągać kosztem ludzkiej godności” – podkreśla Brunello Cucinelli. Kim jest ekscentryczny „humanista w biznesie”?

Twórca i prezes marki, projektant Brunello Cucinelli, kolejny rok z rzędu może świętować sukces. W odróżnieniu wielu innych marek świata dóbr luksusowych, udało mu się wymknąć sytuacji, w której znaleźli się konkurenci.