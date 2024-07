Jeszcze bardziej zaskakujące jest jednak to, że suknia powstała w zaledwie pół godziny, tuż przed pokazem. „Trzydzieści minut przed rozpoczęciem pokazu suknia nie istniała” – powiedział dziennikarzom Demna za kulisami. Projektant poszedł więc całkowicie pod włos zasadom, jakim kieruje się sfera haute couture, w której stawia się nie tylko kreatywność, ale również krawiecki kunszt.

Jednorazowa suknia Balenciagi

Każdą kreację wpisująca się w sferę haute couture można porównać do dzieła sztuki. Projekty, z których wiele niekoniecznie nadaje się do komfortowego noszenia, to rezultaty kreatywnej pracy projektantów, swoisty manifest artystyczny prezentujący ich podejście do mody, a także kierunek, w jakim może ona zmierzać w przyszłości.

Istotną cechą kreacji haute couture jest też to, że są wynikiem benedyktyńskiej pracy wykwalifikowanych krawcowych i krawców, którzy spędzają nad uszyciem pojedynczego egzemplarza setki, a niekiedy nawet tysiące godzin. Oczywiście przekłada się to na horrendalne ceny tych kreacji, jednak dochodzi do tego jeszcze jedna ich cecha – to unikatowe przedmioty kolekcjonerskie, których trwałość obliczona jest na dekady.

Efemeryczna suknia Balenciagi – podobnie jak większość kreacji z najnowszej kolekcji hiszpańskiej marki – ponownie osiągnęła to, na czym jej dyrektorowi kreatywnemu zależało najbardziej – wywołała ożywioną dyskusje. Pojawiły się zarówno głosy krytyczne, jak i chwalące pomysł Demny.

Dziennikarka „New York Timesa” nazwała nylonową kreację „bluźnierstwem najwyższej próby” wobec sfery haute couture. Z kolei magazyn „The Standard” określił suknię jako wariację na temat haute couture w duchu fast fashion.

Jeszcze inni komentatorzy odnaleźli w „jednorazowej” kreacji Balenciagi kwintesencję haute couture. „Nie ma nic bardziej luksusowego niż posiadanie czegoś stworzonego dla ciebie, na twoim ciele, do założenia raz, zwykle na specjalne okazje – tak jak tego oczekuje od haute couture większość klientów” – napisał na Instagramie redaktor naczelny pisma „Perfect Magazine” Bryan Yambao.