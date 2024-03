Nadchodzi „Fashion-tainment”. Wielka moda staje się luksusem dla wszystkich

Moda coraz częściej miesza się z popkulturą. Z jednej strony staje się coraz bardziej ekskluzywna i luksusowa, z drugiej – zmienia się w wielkie widowisko dostępne dla wszystkich. Eksperci nazwali to zjawisko: „fashion-tainment”. Co oznacza to określenie?