J.Lo była jedną z pierwszych celebrytek, które unikatowe wielorazowe kubki uczyniły swoim nieodłącznym atrybutem. Tymczasem od niedawna coraz więcej takich gadżetów znajdujemy w ofertach luksusowych domów mody.

Ostatnio trend podchwyciła między innymi marka Balenciaga. W trakcie niedawnego pokazu najnowszej kolekcji w Los Angeles modelki prezentowały stylizacje włoskiej marki, dzierżąc w rękach porcelanowe kubki na kawę sygnowane logotypem Balenciagi (cena: ponad 400 złotych). Miały tez przy sobie maty do jogi, telefony i inne przedmioty codziennego użytku.

Zamiast „It Bag”, kubek wielorazowy

Niezależnie od tego, czy jest pusty, czy wypełniony jakimś napojem, designerski przenośny kubek stał się wyznacznikiem statusu. To akcesorium, które informuje wszystkich dookoła, że prowadzimy dynamiczny – i luksusowy styl życia. Oczywiście najlepiej, jeżeli design danego kubka nawiązuje do ubrania, które akurat mamy na sobie.

Najróżniejsze plastikowe kubki można od dawna znaleźć w ofertach wielu sklepów odzieżowych. W tym wypadku jednak to od nich sfera luksusowa podchwyciła ten trend. Własne kubki wypuściły takie marki jak Versace, Louis Vuitton, Chanel czy Prada. Ich ceny idą w setki, a czasem nawet w tysiące złotych.

Jeżeli moda na luksusowe kubki wielorazowe zdążyła już dotrzeć na największe światowej wybiegi, to z pewnością coś jest na rzeczy. Zwykle trendy w modzie idą „z góry”: to niedrogie sieciówki podbierają projekty markom luksusowym. Tym razem jest odwrotnie, a to dość znamienne.

Być może całe to zjawisko wpisuje się w furorę, jaką robią zdjęcia celebrytów uchwyconych przez paparazzich w biegu: w trakcie spacerów czy przechodzenia z samochodu do budynku. To właśnie ten motyw wykorzystała w swojej niedawnej kampanii marka Bottega Veneta, która przygotowała sesję zdjęciową w stylu paparazzi. Jej bohaterami i bohaterkami byli modelka Kendall Jenner i raper A$AP Rocky, prywatnie partner Rihanny. Na jednym ze zdjęć muzyk trzyma zresztą kubek.