Przy cenach tych walizek koszty dodatkowego bagażu rejestrowanego to wydatek niemal symboliczny. Mowa bowiem o kwotach kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych za walizkę takich marek jak Rimowa, Montblanc czy Globe-Trotter.

Nowy trend dotyczy zwłaszcza przedstawicieli generacji Z, ale również starszych od nich milenialsów. Zamiast designerskiej torebki znanej marki, to walizka – nie mniej luksusowa i kosztowna – stała się sposobem na wyróżnienie się na lotnisku, na ulicy, w hotelu, a nade wszystko – w mediach społecznościowych.

Nie masz designerskiej walizki – nie należysz do klubu

Choć koszty podróży rosną, branża turystyczna, a także wiele innych, które są z nią w jakiś sposób powiązane, przeżywają właśnie swój rozkwit. Nie brakuje bowiem zamożnych klientów, którzy odbijają sobie właśnie kolejne pandemiczne lockdowny. Ludzie ci uprawiają coś, na co Anglosasi znaleźli określenie „revenge travelling” – czyli w wolnym tłumaczeniu, podróżowanie jako formę odreagowania miesięcy izolacji.

Oprócz podróży do dalekich krajów, nową formą luksusu stają się podróże do miejsc niedostępnych, a więc bardzo pożądanych – choćby na Antarktydę. Na fali tych dalekich i wymagających dużego bagażu wyjazdów walizki podróżne powoli zajmują w komunikacji luksusowych marek równie prominentne miejsce, co miejskie torebki na ramię czy do ręki. Do swoich kampanii marki angażują znanych sportowców oraz takich idoli młodego pokolenia jak Rihanna, Ryan Gosling i Jaden Smith – i oczywiście gwiazdy K-popu.