Zara otwiera swój największy sklep na świecie. Nadciąga era megabutików

Coraz większe sklepy to nie tylko specjalność Zary. To zjawisko, które na rynku luksusowej mody jest widoczne od pewnego czasu. Słynne marki starają się otwierać nie tyle sklepy, co całe budynki. Rozmach, monumentalizm i wyrafinowanie nowych obiektów ma przekonać klientów i klientki, że mają do czynienia z doświadczeniem wartym dużych pieniędzy.

Taką strategię przyjął między innymi Dior, który w Paryżu zaadaptował na swoje potrzeby historyczną kamienicę nieopodal Pól Elizejskich. Podobnie działa Tiffany & Co. słynna marka jubilerska, która dysponuje reprezenacyjnym budynkiem w pobliżu 5. Alei.

Segment luksusowy od lat jest wyznacznikiem trendów dla całej branży odzieżowej. Tańsze – i tanie – marki chcą się zmieniać, obserwując przemiany, które przechodzą marki luksusowe. Takie zmiany mają dać poczucie klientom i klientkom, że obcują z produktami premium, nawet jeśli mówimy o markach, które jeszcze niedawno umieszczano w segmencie „fast fashion”.

Zara nie należy do segmentu luksusowego (choć stopniowo przesuwa się w jego stronę), dlatego trudno byłoby uzasadnić taki rozmach. Jednak rotterdamski megasklep Zary będzie wizytówką marki.