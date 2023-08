Powrót do pracy po wakacjach: nadchodzą płaszcze LBC oraz power dressing

Własną interpretację vintage’owej garsonki zaproponowała marka Moschino, słynąca z dość krzykliwego stylu. Kolekcję na sezon jesień/zima 2023 zdominowały wyraziste, kobiece komplety, fasonami nawiązujące do garsonek, które pamiętamy sprzed trzech-czterech dekad.

Po trzecie, w trendach na jesień zdecydowanie rządzi garnitur – w najrozmaitszych odsłonach i interpretacjach. Zrelaksowane lub bardziej dopasowane, ale zawsze precyzyjnie skrojone i niezbyt uciekające w awangardę modele pojawiły się w jesiennych kolekcjach takich marek jak Trussardi, Gucci, Sacai, Grabriela Hearst czy Stella McCartney.

Płaszcze LBC: Klasa biznes rządzi w trendach na jesień 2023

Po czwarte wreszcie, powrót do sprawdzonej i bardzo eleganckiej klasyki widać również w dziedzinie okryć wierzchnich. Obok uniwersalnego, nieśmiertelnego beżowego trenczu, mocną pozycję w trendach zyskał klasyczny czarny płaszcz zwany LBC. To skrót od słów Long Black Coat – czyli długi czarny płaszcz. Ten element garderoby od pewnego czasu pozostawał nieco w cieniu, ustępując bomberkom czy puchówkom. Teraz ma stać być jednym z czołowych trendów widocznych na ulicach

Dziś, jeżeli chcemy zadać szyku w drodze do pracy i zrobić piorunujące wrażenie na współpracownikach, wszystkie te „casualowe” modele chowamy do szafy i wyciągamy czarny płaszcz – najlepiej długi. Nie ma znaczenia, czy będzie obszerny, czy dopasowany w talii, czy też z silnie zaznaczonymi ramionami. Wszystkie te modele pojawiły się w kolekcjach wielu wyżej wymienionych marek, a także takich domów mody jak Dolce & Gabbana, Balenciaga, Givenchy, Prada – by wymienić tylko kilka z nich.

Można powiedzieć, że jesienne trendy po raz kolejny dyktuje vintage. Tym razem jednak projektanci skupili się na jego wyrafinowanej, eleganckiej stronie. W kolekcjach na jesień 2023 trudno doszukać się kiczu rodem z lat 80. W tym sezonie akcent pada na doskonale skrojone fasony i komunikat: jestem silna, pewna siebie i profesjonalna.