Razem z zespołem fachowców z całego świata, wśród których byli antropolog oraz znani perfumiarze z Paryża, postawiliśmy sobie zadanie: zmienić pozornie zwykłe produkty, takie jak żele pod prysznic czy pianki do golenia, w wyjątkowe doświadczenia.

W wywiadach przyznaje pan,że pierwszy okres funkcjonowania firmy był trudny. Ile razy był pan bliski decyzji o rezygnacji i powrocie do kariery w korporacji?

RC: Rzeczywiście, pierwszych osiem lat było bardzo ciężkich. To były czasy przed rozwojem mediów społecznościowych, więc mozolnie budowaliśmy markę. Minęło kilka lat, zanim poczuliśmy, że nasz pomysł zyskuje zainteresowanie. Na szczęście nie straciliśmy wiary, to zaowocowało szybkim wzrostem w późniejszym okresie. Budowanie marki wymaga pasji, kreatywności i dużo wytrwałości. W pierwszych latach straciliśmy dużo pieniędzy, ale się nie poddaliśmy. Wierzyliśmy, że nasz pomysł jest dobry, musieliśmy sprawić tylko, by klienci nas znaleźli i zrozumieli naszą filozofię. W trudnych latach co roku pojawiało się pytanie, czy dotrwamy do kolejnych świąt Bożego Narodzenia. Przełom przyszedł w 2008 roku, od tego momentu rozpoczął się okres szybkiego wzrostu. Chcę jednak podkreślić, że w pierwszych latach byłem równie szczęśliwy co dzisiaj. To niezwykłe przeżywać taką przygodę z tak fajnym zespołem ludzi, nawet jeśli droga do sukcesu jest wyboista.

Foto: Materiały prasowe

Kiedy zdał pan sobie sprawę, że Rituals odniesie sukces?

RC: Od początku wierzyłem w to, co robimy. Muszę jednak przyznać, że gdyby ktoś powiedział mi 20 lat temu, że Rituals odniesie tak duży sukces, uznałbym, że żartuje. Między otwarciem naszego pierwszego i drugiego sklepu minęły aż cztery lata, a teraz otwieramy średnio pięć salonów tygodniowo. Pierwsze lata były pełne wyzwań i niepewności. Na początku pracowaliśmy w piwnicy, ale nawet wtedy doskonale wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć.