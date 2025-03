Emilia Urich: Zmiana stała się nową rzeczywistością w firmach

Jak dział HR może wpływać na sukces firmy i jej rozwój?

Emilia Urich: Odpowiedź jest bardzo prosta – bezpośrednio. Osoby realizujące zadania w obszarze People & Culture mają ten przywilej, że są bardzo blisko kandydatów, pracowników, menadżerów i zarządu. Mamy szerokie spojrzenie na biznes, perspektywę rozwoju, znamy cele strategiczne marki. Dzięki temu możemy sugerować elementy strategii, wskazywać kluczowe kompetencje naszych pracowników, czy wyznaczać kierunki kultury organizacji. Bezpośrednio kształtujemy nawyki i zachowania, które wzmacniają rozwój firm.

Brała Pani udział w procesach transformacyjnych w firmach. Jakie są kluczowe wyzwania związane ze zmianą kultury organizacyjnej i struktury firmy w takich sytuacjach? Jak je przezwyciężyć i jak wykorzystać do tego, by stworzyć nową jakość i otworzyć przed firmą nowe możliwości?

EU: W zarządzaniu zmianą często mówi się o umiejętnym komunikowaniu, a także o angażowaniu pracowników i liderów w proces transformacji. Najważniejsze pytanie brzmi: po co robimy daną zmianę i jak ona będzie wpływać na naszą firmę? Stała weryfikacja tej potrzeby jest niezbędna do tego, by nadawać sens naszym działaniom. Drugą istotną kwestią jest przygotowanie firmy i pracowników do ciągłego procesu transformacji. Zmiana stała się naszą nową rzeczywistością. Musimy pozostać elastyczni, przyzwyczaić się do nowego tempa i charakteru pracy. Przy procesach transformacji obszar People & Culture powinien przygotować pracowników i pracowniczki do ciągłych zmian ról i odpowiedzialności, ma zadanie pomagać w uczeniu się nowych kompetencji, a finalnie również mierzyć efekty wprowadzanych zmian.

Jak znaleźć równowagę w łączeniu ludzi o odmiennych kompetencjach – np. twardych i miękkich, technicznych i kreatywnych – w jednej organizacji? Jakie daje to korzyści i jakie potencjalne ryzyka niesie?