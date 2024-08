Kim są „Swifties”?

Taylor odeszła od country i okazało się, że tak samo dobrze, a może lepiej, radzi sobie w popie. Radziła sobie ze wszystkim, oprócz towarzystwa. West przypomniał sobie o Taylor obrażającym gwiazdę songiem „Famous” i wideo, w którym upodobniona do Taylor naga figura woskowa leży z nim w łóżku. To była wojna. Tylor przestała być tylko miłą dziewczyną z sąsiedztwa. Mimo to nie dała rady presji: do potyczek dołączyła Kim Kardashian i jej zwolennicy, rozstanie z Calvinem Harrisem, szkockim DJ-em i producentem muzycznym, nie pomagało, do tego oskarżono ją, że zabiera zdanie w sprawach społecznie istotnych tylko dlatego, że jest to opłacalne.

Taylor zniknęła z mediów, żeby po miesiącach ciszy… wrócić z nową muzyką. Album „Reputation” był o manipulacjach, rozczarowaniach, plotkach. Znów opowiedziała swoją historię. I znów utożsamiły się z nią miliony fanów.

Czarne chmury jednak nie ustępowały znad głowy Swift. I te jednak potrafiła przekuć w sukces. Gdy rozstawała się z wytwórnią, kiepski kontrakt pozbawiał ją praw do nagranych płyt – straciła prawa do swojej twórczości. Prawnicy jednak znaleźli haczyk – Swift zachowała bowiem prawa autorskie do samej muzyki i tekstów, dzięki czemu mogła nagrać albumy po raz kolejny. Na własnych warunkach. Z dopiskiem „Taylor’s version”. Zadanie karkołomne. Po co kupować dwa razy ten sam album? Takich pytań nie stawiają sobie fani gwiazdy. Bo to fani wyjątkowi – tzw. Swifties.

Taylor Swift i ciemna strona popularności

Zjawisko pod tytułem „Swiftmania” porównuje się do Beatlemanii lat 60. Coś, co zdawało się już niemożliwe do powtórzenia. Ale dla Taylor niemożliwe nie istnieje. Sama nazwa „Swiftie” – zastrzeżona przez piosenkarkę – została dodana do Oksfordzkiego Słownika Angielskiego w 2023 roku. Grupa ma realny wpływ na przemysł muzyczny i kulturę popularną.

Pierwsze konto na platformie MySpace Swift otworzyła w 2005 roku. Wkrótce zrewolucjonizowała kontakty na linii artysta – fan – według „New York Timesa” udało jej się to dlatego, bo rozumie siłę grupowego doświadczenia. Rozmawia, wysyła prezenty, spłaca dług akademicki, rachunki za szpital, daruje bilety na koncerty. Przemyca treści zrozumiałe tylko dla fanów. Poświęca się – pokoncertowe Meet & Greet kilka lat temu potrafiło trwać nawet 13 godzin (jak w Nashville w 2010 roku). Taylor nie narzeka. Wie, że musi dać, aby dostać – w końcu fani wpływają na jej komercyjny sukces. Ożywili rynek winyli i płyt tradycyjnych. Bojkotowali razem ze Swift (wycofała wszystkie swoje utwory) Spotify, gdy artystka poszła na wojnę z platformą streamingową.