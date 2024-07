Redakcja popularnego magazynu o podróżach „Travel + Leisure” opublikowała ranking najlepszych hoteli w Europie, który powstał na podstawie głosowania czytelników magazynu. Na liście najlepszych tego typu obiektów w Europie znalazł się hotel z Polski, któremu udało się wyprzedzić znane luksusowe obiekty w Rzymie, Londynie czy Monte Carlo.

Kraków: Hotel „Copernicus” wśród najlepszych w Europie

Redakcja magazynu „Travel + Leisure” opublikowała doroczne zestawienie o nazwie „World's Best Awards 2024”, zawierające między innymi ranking najlepszych hoteli w Europie. Zestawienie powstaje w oparciu o głosy czytelników magazynu.

W ankiecie wzięło udział ponad 186 tysięcy czytelników „Travel + Leisure”. Respondenci wyrazili swoje opinie na temat hoteli, a także ośrodków wypoczynkowych i spa, miast, wysp i przewoźników – łącznie ponad 8,7 tysiąca najpopularniejszych firm i obiektów działających w branży turystycznej.

W przypadku hoteli czytelnicy oceniali je pod kątem lokalizacji, poziomu obsługi, udogodnień w pokojach i w całym obiekcie, jakości serwowanych posiłków oraz stosunku ceny do jakości. Każdy obiekt otrzymał punkty od 0 do 100. W taki sposób redakcja „Travel + Leisure” wyłoniła 16 hoteli z całej Europy, z których dwa zajęły to samo miejsce.