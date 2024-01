„Wszystko, co robię - od stworzenia Starego Browaru, przez kolekcję czy aktywność w radach światowych muzeów i fundacji, po Muzeum Susch — pozwalało mi zawsze wpływać na rzeczywistość, kształtować ją poprzez kulturę. Bardzo wierzę w taką siłę sztuki. Dziś jestem pewna, że tej siły trzeba użyć, by z jednej strony zasiać ferment i wykreować impuls energii do innych kolekcji, a z drugiej – wspierać rolę kobiet we współczesnym świecie, renegocjować ich rolę w historii sztuki i nauki. Mogę i chcę wykorzystać swoje zasoby, by dawać kobietom głos. I temu poświęcę następne lata” – mówi Grażyna Kulczyk o swojej misji.

Kolekcja sztuki Grażyny Kulczyk: światowa czołówka

Jednym z elementów działalności Grażyny Kulczyk jest jej kolekcja sztuki. Dzięki niej jest wymieniana na liście Top 200 Collectors prestiżowego magazynu Artnews.

Znana jest także z swoich inwestycji, takich jak Stary Browar w Poznaniu czy szwajcarskie Muzeum Susch, zlokalizowane pomiędzy Davos i St. Moritz. To miejsce przyciąga gości z całego świata zarówno stałą wystawą dzieł czołowych polskich artystów, jak i wystawami czasowymi, promującymi dzieła wybitnych kobiet artystek.

Grażyna Kulczyk od lat angażuje się w promocję sztuki Polski i regionu. Prezentowana kilka lat temu w Madrycie, w Santander Foundation, wystawa ponad 100 dzieł z jej kolekcji była jedną z największych w historii polskich ekspozycji sztuki nowoczesnej zagranicą. Od niemal 20 lat działa Fundacja Art Stations, która zajmuje się organizacją wystaw, performansów, koncertów, wydawaniem publikacji oraz realizująca programy edukacyjne i promująca sztukę współczesną.