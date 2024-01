Kandydatem z Polski jest zrewitalizowane targowisko rolne znajdujące się w podwarszawskiej miejscowości Błonie projektu Aleksandry Wasilkowskiej. Pisaliśmy o nim niedawno na łamach „Sukcesu”.

Plato Ostrawa: galeria sztuki współczesnej w dawnej rzeźni

Galeria Sztuki Współczesnej Plato w zrewitalizowanych zabytkowych budynkach dawnej rzeźni to efekt nieszablonowego podejścia architekta do tego rodzaju obiektów. Z jednej strony pozostawiono wiele pierwotnych elementów, z drugiej zaś — zastosowano nowe, zrównoważone technologie, aby przystosować galerię do potrzeb kuratorów, artystów i w końcu samych odbiorców sztuki.

Galeria Plato w Ostrawie. Jan Antos/Plato

Ingerencja w bryłę XIX-wiecznego obiektu była stosunkowo niewielka — odświeżono jedynie ściany, aby wydobyć z nich naturalne walory czerwonej cegły, z której go zbudowano. Ciekawym rozwiązaniem było zabudowanie ogromnych otworów w ścianach budynku, które powstały wskutek jego dewastacji na przestrzeni ponad stu ostatnich lat.

Zamiast zabudowywać otwory zwykłymi plombami, architekt postanowił zamontować w nich mechaniczne obrotowe drzwi z betonu. Celem tego zabiegu było większe otwarcie galerii na miasto i jego mieszkańców, a także poszerzenie możliwości wystawienniczych obiektu.

Zastosowanie betonu to odważna decyzja, materiał ten bowiem bardzo wyraźnie kontrastuje z czerwoną cegłą. Co ciekawe, pierwotny projekt miejscowego konserwatora przewidywał zabudowanie otworów cegłą.