„Jesteśmy małym krajem. Rzadko cokolwiek wygrywamy” – powiedział o Chile Alejandro Aravena w 2016 roku, po zdobyciu nagrody Pritzkera, w rozmowie z „New York Timesem”. Nagroda była potwierdzeniem tego, co wiedział już wówczas niemal cały architektoniczny świat – rośnie nowa gwiazda tej branży. Alejandro miał wszystko, co niezbędne, by odnieść sukces – wizję, odwagę, talent i ambicje.

Architektura Alejandra Araveny jest radykalna. To w większości imponujące i surowe formy, mające rozmach i wyrazistość. Właśnie za odwagę i bezkompromisowość chilijski architekt został wyróżniony nagrodą Pritzkera, uznawaną za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w świecie współczesnej architektury.

Przykład „architektury stopniowej” promowanej przez Aravenę – budynki z możliwością rozbudowy, gdy fundusze pozwolą na to mieszkańcom. Elemental

Paradoksalnie jednak najbardziej bezkompromisowy Aravena jest w projektach, które nie trafiają do eleganckich magazynów o designie. Tam królują piękne wille. Aravena też projektuje takie domy, ale to tylko część jego aktywności. Znajduje także czas na całkiem inne projekty: nie tak wysmakowane czy stylowe, za to niezwykle potrzebne tym, którzy czekają na dach nad głową. Właśnie tym zajmuje się firma Elemental, której szefuje Alejandro. To biznes, ale inny, bo społeczny. Elemental bierze udział w budowie osiedli w Ameryce Łacińskiej, choć nie jest deweloperem, na pewno nie w takim znaczeniu, jakie znamy w Polsce.

Architektura stopniowa

„Na świecie w miastach mieszkają 3 miliardy ludzi, z czego miliard poniżej granicy ubóstwa. W 2030 roku wśród 5 miliardów mieszkańców miast 2 miliardy znajdą się poniżej granicy ubóstwa”. Tak zaczyna się manifest firmy Elemental, na czele której stoi Alejandro Aravena.

Elemental to bardzo nietypowa firma. Działania, które podejmuje, mają służyć rozwiązywaniu problemów społecznych. Przede wszystkim mieszkaniowych, bo to zagadnienie najbliższe Aravenie. „Biorąc pod uwagę niedobór nieruchomości, rynek stara się redukować i wypychać – z jednej strony zmniejszać powierzchnię mieszkań i domów, z drugiej zaś wyrzucać ludzi poza miasta, oddzielając ich od możliwości, które ich przyciągnęły” – piszą autorzy manifestu firmy Elemental.