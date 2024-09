Regeneracja skóry po lecie pełnym słońca. Od czego zacząć?

Tegoroczne lato obfitowało w dni pełne słońca. To dla wielu osób powód do radości, w końcu wiele miesięcy czekamy na nadejście lata. Trzeba jednak pamiętać, że ekspozycja na działanie promieni słonecznych niesie ze sobą wiele wyzwań dla skóry. Promieniowanie UV, wysokie temperatury, wiatr oraz działanie chlorowanej wody w basenach mogą prowadzić do uszkodzeń naskórka, przesuszenia i przedwczesnego starzenia się skóry.

Reklama

Regeneracja po lecie staje się więc koniecznością. Jak pomóc skórze we właściwy sposób?

Skóra po lecie: nawilżenie, odbudowa, ochrona

Skóra pod koniec lata wymaga intensywnego nawilżenia. Promieniowanie UV powoduje degradację lipidów w naskórku, co prowadzi do jego wysuszenia i łuszczenia się. Badania wykazują, że regularne stosowanie kremów nawilżających może znacznie poprawić kondycję skóry.

To nie wszystko – kolejnym aspektem jest odbudowa bariery hydrolipidowej naskórka. Po okresie wystawiania skóry na słońce warto zastosować preparaty zawierające dobroczynne ceramidy

Trzeba też zwrócić uwagę na ochronę przeciwsłoneczną, która jest istotna nawet po zakończeniu lata. To częsty błąd – gdy zaczyna się jesień, uznajemy, że można zrezygnować ze stosowania filtrów UV. Tymczasem promieniowanie słoneczne może być szkodliwe przez cały rok, także podczas słonecznych dni jesienią czy nawet zimą.