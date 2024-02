Warto jednak pamiętać, że problemy brytyjskiego The Body Shop nie przekładają się na sytuację marki np. w Polsce. W naszym kraju The Body Shop działa w oparciu o model franczyzowy. Jak informuje brytyjski serwis Sky News, powołując się osobę dobrze poinformowaną wewnątrz firmy, obecne kłopoty The Body Shop nie będą miały wpływu na franczyzy The Body Shop w innych krajach.

Z czego wynikają problemy The Body Shop, który w latach 70. stworzył podwaliny dla rynku etycznych kosmetyków i modelu fair trade?

The Body Shop: historia sukcesu

Markę The Body Shop założyła w 1976 roku w Brighton nieżyjąca już przedsiębiorczyni i aktywistka, Anita Roddick. W 2003 roku za swoją działalność charytatywną oraz na rzecz środowiska Roddick otrzymała z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki.

Stworzenie sieci sklepów z kosmetykami „cruelty free” produkowanymi z naturalnych składników od lokalnych producentów było pionierskim i bardzo śmiałym modelem biznesowym, który jednak odniósł ogromny sukces. Etycznym podejściem The Body Shop zdobył serca nastolatek i kobiet, dla których troska o dobro zwierząt i środowisko była bardzo istotna.

Świadomych konsumentów nie brakuje również dzisiaj, przez co każdego roku na rynkach europejskich pojawia się wiele marek kosmetyków naturalnych i „cruelty free”. Być może to właśnie z tego powodu marka The Body Shop straciła w oczach klientów swój unikatowy charakter. Niektórzy sądzą też, że po śmierci Anity Roddick w 2007 roku oraz po zmianach właścicielskich słynna brytyjska marka kosmetyczna straciła nieco tożsamość.

W 2006 roku Anita Roddick sprzedała The Body Shop koncernowi L’Oréal za 652 miliony funtów, co wielu jej klientów wprawiło w osłupienie. W roku 2017 The Body Shop kupił brazylijski koncern Natura & Co. (właściciel między innymi marki Avon) za 880 milionów funtów.