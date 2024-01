„Nasza potrzeba konsumpcji sprawia, że sami jesteśmy konsumowani i jednocześnie głodni nowych gadżetów. W rezultacie zagubiliśmy nasze własne duchowe centrum” – pisze artystka na stronie marki, mającej pomóc nam przywrócić utraconą równowagę ciała i ducha.

Produkty powstały we współpracy z pochodzącą z Kazachstanu doktorką psychiatrii Nonną Brenner. Prowadzi ona ekskluzywny ośrodek wellness w alpejskiej miejscowości Fuschl am See w Austrii, będący jednocześnie jej własnym domem.

W wywiadzie, którego Abramović udzieliła niedawno dziennikowi „Financial Times”, artystka twierdzi, że to właśnie tej lekarce zawdzięcza ona wyleczenie się z boreliozy, którą zdiagnozowano u niej w 2017 roku. Doktor Brenner łączy medycynę tybetańską, homeopatię i inne tradycyjne metody z nowoczesnymi terapiami.

Marina Abramović: „Artystka obecna” radzi, jak dbać o urodę oraz zdrowie

Pomimo 77 lat Marina Abramović wygląda niezwykle młodo. Nie jest tajemnicą, że gładką, niemal pozbawioną zmarszczek cerę artystka zawdzięcza licznym operacjom plastycznym, o których od lat opowiada otwarcie.

W projekcie Marina Abramović Longevity Method chodzi jednak o coś więcej niż młody wygląd cery. W portfolio marki znajduje się co prawda jeden lotion do twarzy, jednak pozostałe trzy produkty to suplementy diety, które wyprodukowano na bazie rozmaitych wyciągów z roślin, minerałów, a nawet białego wina.

Receptury produktów bazują na tych, które doktor Brenner przekazał tybetański mnich i lekarz, doktor Lu Shen. W wywiadzie dla „Financial Times” Marina Abramović zapewnia: „Nie twierdzę, że stworzyłam te produkty, ale zapewniam, że ich używam. Całkowicie odmieniły moje życie i jestem głęboko podekscytowana, że pokazuję je właśnie światu”.