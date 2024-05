Victorinox: produkty stworzone, by stawiać czoła wyzwaniom na co dzień

To też główne przesłanie najnowszej kampanii, która podkreśla strategię marki Victorinox. Kampania pod hasłem „W gotowości do działania” koncentruje się wokół myślenia o dokładności, dążenia do doskonałości i chęci bycia najlepszym z najlepszych.

Nie chodzi tylko o przesłanie, ale o to, w jaki sposób ta filozofia odzwierciedlona jest w produktach marki Victorinox: uniwersalnych, poręcznych, precyzyjnych i kunsztownie wykonanych przedmiotach, które stworzono tak, by były przygotowane na wszystko.

Slogan „W gotowości do działania” odnosi się nie tylko do podejścia do życia naszych docelowych odbiorców. Dzięki kampanii, która podkreśla bezpośrednie połączenie z naszym kultowym Swiss Army Knife™, wszystkie nasze produkty zapewniają mistrzowskie rozwiązania, dzięki którym konsumenci czują się pewni siebie i gotowi stawić czoła każdej sytuacji. Precyzja i kunszt, z jakimi są tworzone, oznacza, że same w sobie są dosłownie stworzone do bycia przygotowanym.

Victorinox: design podąża za funkcjonalnością

Historia marki Victorinox zaczęła się, jak już wiemy, w 1884 roku, gdy Karl Elsener otworzył zakład produkujący noże. Tak naprawdę jednak prawdziwie historyczne zdarzenie miało miejsce trzynaście lat później, gdy opatentowany został „Szwajcarski nóż oficerski i sportowy”, przodek znanego obecnie na całym świecie Swiss Army KnifeTM. Kolejnym przełomem jest rok 1921, wtedy do użytku wprowadzona zostaje stal nierdzewna, a firma założona przez Karla Elsenera przyjmuje nazwę Victorinox, od imienia matki Karla i skrótu INOX, określenia stali nierdzewnej.

Materiały prasowe

Kolejne dekady to wielka kariera scyzoryków produkowanych przez Victorinox, której potwierdzeniem jest umieszczenie „szwajcarskich scyzoryków” z charakterystyczną czerwoną okładziną w muzeach designu na całym świecie. Z czasem do noży i scyzoryków w ofercie firmy dojdą także inne produkty sygnowane charakterystycznym logo krzyża na tarczy: walizki i torby podróżne, zegarki i wody toaletowe. Wszystkie przedmioty tworzone są z takim samym założeniem: najwyższa jakość, dbałość o detale i dążenie do perfekcji, która pozwala sprostać każdemu wyzwaniu.