Nowej wersji sprzętu nadano nazwę Beosystem 9000c, jego egzemplarzy powstało zaledwie 200. Ci, którzy będą w stanie wyłożyć na zakup jednego z nich 255 tysięcy złotych, otrzymają odtwarzacz CD na sześć płyt, które są ułożone pionowo w jednym rzędzie – zupełnie jak w legendarnym modelu z lat 90.

Beosystem 9000c wyposażono też w pewne nowości – jedną z nich jest 28 nowych głośników Beolab marki Bang & Olufsen. Również układ czarnych i aluminiowych paneli w obudowie odtwarzacza jest inny, bo odwrotny w stosunku do tego, jaki posiadał model Beosystem 9000.

Materiały prasowe

Interesujący jest też proces produkcji wskrzeszonego odtwarzacza. Aby go zbudować, odzyskano jego części z lat 90., które następnie przekazano do fabryki w Struer w Danii – tej samej, w której powstał model Beosystem 9000. Po oczyszczeniu i naprawieniu części zbudowano nowe urządzenie. Co ciekawe, w fabryce w Struer wciąż pracują osoby, które zbudowały oryginalny model.

Beosound 9000 – rewolucyjny design w świecie sprzętu audio

Popularność, jaką zyskały płyty CD w pierwszej połowie lat 90., sprawiła, że muzyka w dobrej jakości stała się dostępna dla szerokiego grona odbiorców bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Technologia CD szybko zdominowała płyty winylowe i kasety, wpłynęła też na dynamiczny rozwój designu i technologii odtwarzaczy płyt kompaktowych.

Projektując model Beosound 9000 w 1996 roku, czyli w szczycie popularności płyt CD, współpracujący z marką Bang & Olufsen, znany projektant sprzętu audio David Lewis poszedł całkowicie pod włos utartym schematom w kwestii designu odtwarzaczy tego nośnika. Pionowa konstrukcja z widocznymi w całości płytami CD diametralnie różniła się od tradycyjnych odtwarzaczy z wsuwanymi nośnikami.