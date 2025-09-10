Aktualizacja: 10.09.2025 05:03 Publikacja: 10.09.2025 05:00
Rhythm of Blues – tak nazywa się paleta kolorów, którą wybrali eksperci marki Dulux.
Foto: Materiały prasowe
Jaka paleta barw w najbliższych miesiącach zagości w domach, mieszkaniach, biurach czy kawiarniach? Zdaniem ekspertów w dziedzinie designu będzie to gama odcieni indygo. Paleta, którą nazwano Rhythm of Blues, zawiera trzy odcienie niebieskiego, które – jak podkreślają specjaliści – wprowadzą nas w stan relaksu i naładują nasze wewnętrzne akumulatory.
Doroczne raporty prognostyczne marki Dulux już od ponad 30 lat powstają w Global Aesthetic Center koncernu AkzoNobel, do którego należy Dulux. To dział firmy, w którym specjaliści analizują trendy kolorystyczne i zmiany w świecie designu. Global Aesthetic Center współpracuje też z zewnętrznymi ekspertami, między innymi architektami, projektantami wnętrz, dziennikarzami i specjalistami do spraw rozwoju produktu.
„Widzimy, że ludzie rozmaicie reagują na to, co dzieje się na świecie. Z jednej strony starają się żyć na zwolnionych obrotach, mają potrzebę naładowania swoich wewnętrznych baterii i pragną większej łączności z innymi. Z drugiej strony mogą chcieć beztrosko żyć pełnią życia i dobrze się bawić” – zauważa Heleen van Gent, dyrektorka kreatywna Global Aesthetic Center.
„Aby odzwierciedlić te różne nastroje – a także dlatego, że wiemy, iż kolor to emocja i coś bardzo osobistego – wybraliśmy rodzinę kolorów roku 2026” – dodaje van Gent.
Owej rodzinie kolorów eksperci nadali wiele mówiącą nazwę: Rhythm of Blues. Składają się na nią trzy odcienie niebieskiego, w których – jak podkreślają autorzy raportu – każdy odnajdzie to, czego potrzebuje.
Foto: Materiały prasowe
Trzy kolory wpisujące się w „rytm błękitów” to jasny odcień niebieskiego o nazwie Mellow Flow, ciemnoniebieski Slow Swing i najbardziej energetyczny Free Groove. Eksperci z Global Aesthetic Center podkreślają, że cała paleta jest uniwersalna i przynosi „spokój, harmonię i energię”.
Jasny błękit, czyli kolor Mellow Flow, eksperci opisują jako idealny do przytulnych przestrzeni, które służą odprężeniu oraz budowaniu poczucia harmonii i bezpieczeństwa. Ściany w tym odcieniu dosłownie „przytulają” tych, którzy przebywają we wnętrzu utrzymanym w takiej tonacji.
Foto: Materiały prasowe
Tak samo uspokajający, ale zdecydowanie bardziej kontemplacyjny jest z kolei najciemniejszy kolor z rodziny Rhythm of Blues, czyli Slow Swing. Ten odcień idealnie nadaje się do wnętrza, w którym mamy się wyciszyć, skupić i zregenerować.
Foto: Materiały prasowe
Ostatni, najbardziej intensywny odcień niebieskiego, czyli Free Groove, to kolor, który ma wspierać kreatywne myślenie, pobudzać wyobraźnię i dodawać energii. Najlepiej sprawdzi się w przestrzeniach, których użytkownikami są osoby pracujące w szeroko pojętej branży kreatywnej.
Jak podkreślają autorzy raportu, swoją paletę kolorów na 2026 rok opracowali z myślą o bardzo różnych branżach. Po kolory z rodziny Rhythm of Blues mogą sięgać między innymi projektanci wnętrz, samochodów, elektroniki, mebli, oświetlenia i wielu innych produktów.
