Reklama

Eksperci wybrali kolory roku 2026. Mają zapewniać „spokój, harmonię i energię”

Trzy odcienie indygo – to rodzina kolorów, która ma zdominować wnętrza w 2026 roku. Swoje propozycje dotyczące trendów kolorystycznych przedstawili eksperci marki Dulux należącej do koncernu AkzoNobel.

Publikacja: 10.09.2025 05:00

Rhythm of Blues – tak nazywa się paleta kolorów, którą wybrali eksperci marki Dulux.

Rhythm of Blues – tak nazywa się paleta kolorów, którą wybrali eksperci marki Dulux.

Foto: Materiały prasowe

Izabela Popko

Jaka paleta barw w najbliższych miesiącach zagości w domach, mieszkaniach, biurach czy kawiarniach? Zdaniem ekspertów w dziedzinie designu będzie to gama odcieni indygo. Paleta, którą nazwano Rhythm of Blues, zawiera trzy odcienie niebieskiego, które – jak podkreślają specjaliści – wprowadzą nas w stan relaksu i naładują nasze wewnętrzne akumulatory.

Kolory roku 2026. Raport marki Dulux dotyczący trendów

Doroczne raporty prognostyczne marki Dulux już od ponad 30 lat powstają w Global Aesthetic Center koncernu AkzoNobel, do którego należy Dulux. To dział firmy, w którym specjaliści analizują trendy kolorystyczne i zmiany w świecie designu. Global Aesthetic Center współpracuje też z zewnętrznymi ekspertami, między innymi architektami, projektantami wnętrz, dziennikarzami i specjalistami do spraw rozwoju produktu.

„Widzimy, że ludzie rozmaicie reagują na to, co dzieje się na świecie. Z jednej strony starają się żyć na zwolnionych obrotach, mają potrzebę naładowania swoich wewnętrznych baterii i pragną większej łączności z innymi. Z drugiej strony mogą chcieć beztrosko żyć pełnią życia i dobrze się bawić” – zauważa Heleen van Gent, dyrektorka kreatywna Global Aesthetic Center.

„Aby odzwierciedlić te różne nastroje – a także dlatego, że wiemy, iż kolor to emocja i coś bardzo osobistego – wybraliśmy rodzinę kolorów roku 2026” – dodaje van Gent.

Owej rodzinie kolorów eksperci nadali wiele mówiącą nazwę: Rhythm of Blues. Składają się na nią trzy odcienie niebieskiego, w których – jak podkreślają autorzy raportu – każdy odnajdzie to, czego potrzebuje.

Reklama
Reklama

Foto: Materiały prasowe

Trzy kolory wpisujące się w „rytm błękitów” to jasny odcień niebieskiego o nazwie Mellow Flow, ciemnoniebieski Slow Swing i najbardziej energetyczny Free Groove. Eksperci z Global Aesthetic Center podkreślają, że cała paleta jest uniwersalna i przynosi „spokój, harmonię i energię”.

Rhythm of Blues: rodzina kolorów 2026 roku

Jasny błękit, czyli kolor Mellow Flow, eksperci opisują jako idealny do przytulnych przestrzeni, które służą odprężeniu oraz budowaniu poczucia harmonii i bezpieczeństwa. Ściany w tym odcieniu dosłownie „przytulają” tych, którzy przebywają we wnętrzu utrzymanym w takiej tonacji.

Foto: Materiały prasowe

Tak samo uspokajający, ale zdecydowanie bardziej kontemplacyjny jest z kolei najciemniejszy kolor z rodziny Rhythm of Blues, czyli Slow Swing. Ten odcień idealnie nadaje się do wnętrza, w którym mamy się wyciszyć, skupić i zregenerować.

Foto: Materiały prasowe

Reklama
Reklama

Ostatni, najbardziej intensywny odcień niebieskiego, czyli Free Groove, to kolor, który ma wspierać kreatywne myślenie, pobudzać wyobraźnię i dodawać energii. Najlepiej sprawdzi się w przestrzeniach, których użytkownikami są osoby pracujące w szeroko pojętej branży kreatywnej.

Jak podkreślają autorzy raportu, swoją paletę kolorów na 2026 rok opracowali z myślą o bardzo różnych branżach. Po kolory z rodziny Rhythm of Blues mogą sięgać między innymi projektanci wnętrz, samochodów, elektroniki, mebli, oświetlenia i wielu innych produktów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle

Jaka paleta barw w najbliższych miesiącach zagości w domach, mieszkaniach, biurach czy kawiarniach? Zdaniem ekspertów w dziedzinie designu będzie to gama odcieni indygo. Paleta, którą nazwano Rhythm of Blues, zawiera trzy odcienie niebieskiego, które – jak podkreślają specjaliści – wprowadzą nas w stan relaksu i naładują nasze wewnętrzne akumulatory.

Kolory roku 2026. Raport marki Dulux dotyczący trendów

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Reklama
Wystawa w warszawskiej Wilii Gawrońskich otworzy się 6 września.
Design
Powrót mistrza modernizmu do Warszawy. Historyczna wystawa w stolicy
Wnętrza restauracji z Kołobrzegu to dzieło projektantów z firmy 370 Studio, która ma na koncie wiele
Design
Restauracja z Kołobrzegu wśród najpiękniejszych na świecie. Dwa sukcesy Polaków
Mieszkanie w stylu „AirSpace” definiują proste, nowoczesne i zarazem „instagramowe” meble, które dob
Design
Koniec stylu wypromowanego przez serwis Airbnb. „Airspace” odchodzi w przeszłość
Instalacja Edyty Barańskiej zawisła pod liczącą 24 metry wysokości kopułą przy głównym wejściu do Du
Design
Instalacja polskiej artystki w Dubaju. „Chmura ptaków” w centrum miasta
Billie Eilish odbiera nagrodę podczas tegorocznej gali American Music Awards.
Design
Polski akcent w reklamie gwiazdy muzyki pop. „Jesteśmy zaszczyceni”
Reklama
Reklama
e-Wydanie