Jaka paleta barw w najbliższych miesiącach zagości w domach, mieszkaniach, biurach czy kawiarniach? Zdaniem ekspertów w dziedzinie designu będzie to gama odcieni indygo. Paleta, którą nazwano Rhythm of Blues, zawiera trzy odcienie niebieskiego, które – jak podkreślają specjaliści – wprowadzą nas w stan relaksu i naładują nasze wewnętrzne akumulatory.

Kolory roku 2026. Raport marki Dulux dotyczący trendów

Doroczne raporty prognostyczne marki Dulux już od ponad 30 lat powstają w Global Aesthetic Center koncernu AkzoNobel, do którego należy Dulux. To dział firmy, w którym specjaliści analizują trendy kolorystyczne i zmiany w świecie designu. Global Aesthetic Center współpracuje też z zewnętrznymi ekspertami, między innymi architektami, projektantami wnętrz, dziennikarzami i specjalistami do spraw rozwoju produktu.

„Widzimy, że ludzie rozmaicie reagują na to, co dzieje się na świecie. Z jednej strony starają się żyć na zwolnionych obrotach, mają potrzebę naładowania swoich wewnętrznych baterii i pragną większej łączności z innymi. Z drugiej strony mogą chcieć beztrosko żyć pełnią życia i dobrze się bawić” – zauważa Heleen van Gent, dyrektorka kreatywna Global Aesthetic Center.

„Aby odzwierciedlić te różne nastroje – a także dlatego, że wiemy, iż kolor to emocja i coś bardzo osobistego – wybraliśmy rodzinę kolorów roku 2026” – dodaje van Gent.

Owej rodzinie kolorów eksperci nadali wiele mówiącą nazwę: Rhythm of Blues. Składają się na nią trzy odcienie niebieskiego, w których – jak podkreślają autorzy raportu – każdy odnajdzie to, czego potrzebuje.