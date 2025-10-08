Reklama

„Oskar Zięta. Konstrukcje”. Wystawa i manifest czołowego polskiego projektanta

W warszawskiej siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego otwarta została przekrojowa wystawa „Oskar Zięta. Konstrukcje”, prezentująca twórczość jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantów i artystów.

Publikacja: 08.10.2025 17:35

Wystawa „Oskar Zięta. Konstrukcje” w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego potrwa do 23 października.

Wystawa „Oskar Zięta. Konstrukcje” w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego potrwa do 23 października.

Foto: Szymon Jędrzejewski

rp.pl

„Oskar Zięta. Konstrukcje” to rodzaj manifestu, który mówi o tym, jak z pasji do materiału i fascynacji jego potencjałem rodzą się obiekty będące jednocześnie eksperymentami, prototypami, rzeźbami – i przedmiotami codziennego użytku. To meble, stoły, pawilony oraz ikoniczne formy użytkowe – obiekty „XS” odsłaniające ambicje wielkoskalowych rozwiązań architektonicznych. Zięta podkreśla wagę procesów projektowych, w których lekkość łączy się ze stabilnością, a metal – materiał tradycyjnie utożsamiany z ciężarem – zyskuje nową, organiczną i architektoniczną lub rzeźbiarską ekspresję.

Wystawa Oskara Zięty w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego

Na wystawie zobaczymy obiekty, które w swojej różnorodności na nowo definiują znaczenie metalu w projektowaniu i sztuce. W siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego można oglądać m.in. słynny stołek Plopp, który stał się ikoną designu czy Ultraleggerę – najlżejsze krzesło na świecie. Są lampy zaprojektowane przez pracownię Zięty, rzeźby oraz krzesła Chippensteel w różnych wersjach. To produkty, ale też wizja przyszłości architektury, w której ultralekkie, monomateriałowe rozwiązania stanowią fundament projektowania. W dużym stopniu „Oskar Zięta. Konstrukcje” to opowieść o procesie i technologii.

 Ekspozycja przybliża autorską technologię FiDU – proces swobodnej deformacji metalu za pomocą ciśnienia wewnętrznego – która stała się znakiem rozpoznawczym Oskara Zięty i jego studia.

Czytaj więcej

Oskar Zięta: Technologia FiDU, której używamy do tworzenia mebli, zakłada, że pozwalamy zdeformować
Sukces Story
Jego pomysł nazywano błędem. Oskar Zięta zbudował na tym biznes wart miliony

Kuratorem wystawy jest dr Paweł Jasiewicz, a ekspozycję obiektów wykonanych w technologii FiDU dopełnia ceramika Arkadiusza Szweda oraz prace Kachy Novak. Wystawa w warszawskiej siedzibie IWP trwa od 8 do 23 października. „Oskar Zięta. Konstrukcje” wpisuje się w program Warsaw Home & Contract 2025, największego w Polsce wydarzenia poświęconego projektowaniu. 

Reklama
Reklama

Oskar Zięta. Projektant, inżynier, wizjoner 

Dorobek Oskara Zięty trudno podsumować. Z wykształcenia jest architektem i inżynierem, uzyskał doktorat na prestiżowym ETH w Zurychu, od lat prowadzi „Zięta Studio”,  interdyscyplinarne laboratorium łączące sztukę, technologię i badania materiałowe. To właśnie tam powstają obiekty, które balansują na granicy użytkowości i rzeźby.

Foto: Szymon Jędrzejewski

Zaprojektowane w pracowni Oskara Zięty przedmioty zdobyły prestiżowe nagrody, takie jak Red Dot Award, German Design Award czy Designpreis der Bundesrepublik Deutschland. Zięta od lat jest też ambasadorem polskiego designu. Jego prace trafiają do kolekcji muzeów designu w Berlinie, Zurychu czy Seulu.

Foto: Szymon Jędrzejewski

Oskar Zięta nie ogranicza się tylko do designu, chętnie wychodzi poza wnętrza. W 2017 r. stworzył Nawę – lustrzaną instalację na wrocławskiej Wyspie Daliowej, która odbija światło i wodę niczym żywy organizm. To jedna z tych realizacji, które trudno określić – to jednocześnie rzeźba i przestrzeń do spotkań. W maju 2025 r. w centrum Londynu stanęła jego rzeźba Whispers, również stworzona w oparciu o technologię FiDU.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Sztuka Rzeźba wystawa Instytut Wzornictwa Przemysłowego

„Oskar Zięta. Konstrukcje” to rodzaj manifestu, który mówi o tym, jak z pasji do materiału i fascynacji jego potencjałem rodzą się obiekty będące jednocześnie eksperymentami, prototypami, rzeźbami – i przedmiotami codziennego użytku. To meble, stoły, pawilony oraz ikoniczne formy użytkowe – obiekty „XS” odsłaniające ambicje wielkoskalowych rozwiązań architektonicznych. Zięta podkreśla wagę procesów projektowych, w których lekkość łączy się ze stabilnością, a metal – materiał tradycyjnie utożsamiany z ciężarem – zyskuje nową, organiczną i architektoniczną lub rzeźbiarską ekspresję.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
Reklama
Habitat powstał w 1964 roku w Wielkiej Brytanii.
Design
Zbankrutowała, a teraz wraca do Europy. Znana marka mebli wychodzi z tarapatów
Projekt biura firmy Mute znalazł się na liście 80 najlepszych realizacji na świecie zdaniem jurorów
Design
Biuro z Warszawy z wyróżnieniem za design. Lista najlepszych na świecie
Rhythm of Blues – tak nazywa się paleta kolorów, którą wybrali eksperci marki Dulux.
Design
Eksperci wybrali kolory roku 2026. Mają zapewniać „spokój, harmonię i energię”
Wystawa w warszawskiej Wilii Gawrońskich otworzy się 6 września.
Design
Powrót mistrza modernizmu do Warszawy. Historyczna wystawa w stolicy
Wnętrza restauracji z Kołobrzegu to dzieło projektantów z firmy 370 Studio, która ma na koncie wiele
Design
Restauracja z Kołobrzegu wśród najpiękniejszych na świecie. Dwa sukcesy Polaków
Reklama
Reklama
e-Wydanie