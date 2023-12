Nowy kolor roku 2024 – Peach Fuzz – w palecie firmy Pantone ma numer 13-1023. Jego nazwę można przetłumaczyć jako „brzoskwiniowy meszek”. Określenie to natychmiast przywodzi na myśl przyjemne skojarzenia ze skórką soczystej, dojrzałej brzoskwini, przemycającej wspomnienie o ciepłej, słonecznej pogodzie.

I właśnie taką pogodę ducha ma nieść ze sobą nowy kolor roku 2024. „Peach Fuzz oddaje nasze pragnienie, aby otoczyć troską siebie i innych. To bardzo łagodny, brzoskwiniowy odcień, którego charakter wzbogaca umysł, ciało i duszę” – czytamy w opisie koloru Peach Fuzz na oficjalnej stronie firmy Pantone.

„Poszukując odcienia, który odzwierciedla nasze wewnętrzne pragnienie bliskości i poczucia łączności z innymi, wybraliśmy kolor świetlisty, pełen ciepła i nowoczesnej elegancji. Odcień, który emanuje empatią, otacza czułością i naturalnie łączy to, co młodzieńcze z tym, co ponadczasowe” – mówi Leatrice Eiseman, dyrektorka generalna Instytutu Pantone.

Ukojenie, bliskość i spokój. Czy rok 2024 minie nam w odcieniu brzoskwini?

Firma Pantone powstała w 1963 roku. Do grona jej klientów należą głównie projektanci i producenci ubrań, mebli oraz rozmaitych przedmiotów codziennego użytku. Z palety barw Pantone korzystają także artyści i twórcy różnych treści wizualnych – zarówno fizycznych, jak i digitalowych.

Głównym produktem firmy Pantone jest właśnie owa obszerna, ciągle powiększająca się paleta barw, zawierająca obecnie ponad 2300 odcieni. Każdy z nich posiada indywidualny numer i nazwę. Taki system pozwala dokładnie określić, jaki konkretny odcień ma znaleźć się w danym projekcie – i ułatwia komunikację między współpracownikami.