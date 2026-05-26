Rok 2030 miał być dla saudyjskiego księcia koronnego Muhammada ibn Salmana spełnieniem marzeń o transformacji saudyjskiej gospodarki. Tymczasem pod znakiem zapytania stoją dalsze losy kosztownego projektu Neom, którego flagowym elementem miało być futurystyczne miasto The Line. Jest już pewne, że do końca dekady nie powstanie ani The Line, ani wiele innych futurystycznych obiektów, które miały zostać zbudowane na pustyni i przyczynić się do zmiany w saudyjskiej gospodarce.

Co dalej z miastem przyszłości The Line w Arabii Saudyjskiej?

Saudyjski następca tronu, książę Muhammad ibn Salman marzył o stworzeniu ultranowoczesnych projektów na pustyni. Ich budowa wpisywała się w państwowy projekt o nazwie Saudi Vision 2030, którego celem jest uniezależnienie gospodarki kraju od paliw kopalnych i zamiast tego – postawienie na turystykę, kulturę, naukę, sport oraz rozwój nowych technologii.

Kilka miesięcy temu władze Arabii Saudyjskiej wstrzymały prace nad projektem Neom – najbardziej ambitnym i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnym przedsięwzięciem w ramach Saudi Vision 2030. Projekt, realizowany w północnozachodniej części Arabii Saudyjskiej, finansowany jest przez państwowy Fundusz Inwestycji Publicznych.

Flagowym elementem projektu Neom było The Line – długie na 170 kilometrów i wysokie na 500 metrów futurystyczne „pionowe” megamiasto, które miało ciągnąć się przez pustynię i docierać do Morza Czerwonego, tworząc port i marinę. The Line miało być oddane do użytku w 2030 r. i stać się domem dla kilkuset tysięcy ludzi.

Okazało się jednak, że saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych nie był w stanie udźwignąć wydatków wiążących się z projektem Neom i musiał obrać bardziej pragmatyczne podejście do transformacji gospodarki kraju. Jak informują dziennikarze amerykańskiego serwisu Semafor, finansowanie budowy The Line i innych saudyjskich megaprojektów wstrzymano przynajmniej do 2030 r.

Na podstawie rozmów z osobami bliskimi sprawie redakcja Semafora ustaliła, że władze wstrzymały finansowanie budowy zarówno The Line, jak i luksusowych ośrodków turystycznych, które miały powstać na pustyni. Wśród nich jest górski resort o nazwie Trojena, w którym w 2029 r. miały się odbyć Zimowe Igrzyska Azjatyckie. Wstrzymano również budowę gigantycznego sześciennego „miasta w mieście” o nazwie Mukaab, które miało stanąć w Rijadzie, stolicy kraju.

Arabia Saudyjska: Porty i centra danych zamiast ropy naftowej

Neom napotkał problemy na długo przed wojną w Iranie. Wyzwaniem okazała się m.in. niedostateczne zaangażowanie inwestorów z zagranicy i coraz głosy ze strony ekspertów, którzy wątpili w to, czy poszczególne projekty są w ogóle wykonalne. Konflikt i zablokowanie Cieśniny Ormuz ostatecznie powstrzymały realizację większości przedsięwzięć w ramach Neomu.

Jak na razie nie wiadomo, czy The Line uzyska finansowanie, ani tym bardziej, czy można się spodziewać, że projekt zostanie zmieniony, a jeśli tak – w jakim zakresie. Jak zauważają rozmówcy Semafora, saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych zamierza przekierować pieniądze na rozwój portów i centrów danych.

Projekt Neom, którego nie porzucono całkowicie, zakłada dalszy rozwój miasta portowego o nazwie Oxagon. Ośrodek ma wspierać transport morski w sytuacji blokady Cieśniny Ormuz, a także stworzyć infrastrukturę dla firm zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji. Władze Arabii Saudyjskiej chcą przeznaczyć na ten cel około trzech bilionów dolarów.