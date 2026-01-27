To miało najbardziej ambitne przedsięwzięcie księcia koronnego Muhammada ibn Salmana, ukoronowanie ery jego rządów i chęć nadania gospodarce Arabii Saudyjskiej nowego kierunku w czasach, gdy świat odchodzi od tak szerokiego wykorzystywania paliw kopalnych. Wiele wskazuje jednak, że futurystyczny projekt się księciu nie uda.

Neom: „Miasto przyszłości” na pustyni w Arabii Saudyjskiej

W 2017 r. saudyjski książę Muhammad ibn Salman ogłosił uruchomienie swojego wizjonerskiego projektu Neom jako elementu zmiany wizerunku kraju i uniezależnienia saudyjskiej gospodarki od paliw kopalnych. Całe przedsięwzięcie finansuje państwowy Fundusz Inwestycji Publicznych, na którego czele stoi książę.

W ramach projektu miał powstać szereg ultranowoczesnych założeń urbanistycznych. Sercem całego przedsięwzięcia było długie na 170 kilometrów i wysokie na 500 metrów futurystyczne megamiasto The Line, ciągnące się przez pustynię od wybrzeża Morza Czerwonego w głąb lądu.

Książę wyznaczył poszczególnym elementom projektu bardzo bliskie terminy realizacji. The Line miało być oddane do użytku już w 2030 r., a rok wcześniej miał ruszyć górski resort o nazwie Trojena, gdzie miały się odbyć Zimowe Igrzyska Azjatyckie w 2029 r.