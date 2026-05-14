Tour Triangle ma 180 metrów i jest jednym z najwyższych obiektów w stolicy Francji.
Dobiega końca budowa Tour Triangle, czyli w wolnym tłumaczeniu – Trójkątnej Wieży. Trapezoidalny wieżowiec to jeden z najbardziej charakterystycznych i zarazem budzących obecnie najwięcej emocji budynków w Paryżu. Wzniesienie wieżowca kończy w stolicy Francji wyścig drapaczy chmur, w trakcie którego powstał szereg gigantów – głównie w biznesowej dzielnicy La Défense, ale nie tylko.
Ostatni raz mieszkańcy Paryża poważnie wściekli się z powodu wybudowania w ich mieście dużego, nowoczesnego budynku w drugiej połowie lat 70. To właśnie wtedy w dzielnicy Beaubourg powstało futurystyczne Centrum Pompidou projektu Renzo Piano i Richarda Rogersa.
Wiele negatywnych reakcji wywołał wybudowany kilka lat wcześniej 59-piętrowy wieżowiec Tour Montparnasse, którego nazwa nawiązuje do zabytkowej dzielnicy, w której się znajduje. To właśnie budowa tego wieżowca doprowadziła do wprowadzenia limitu wysokości dla nowych budynków w centrum miasta, wynoszącego 37 metrów. Zasady obowiązywały do 2010 r., kiedy złagodził je burmistrz Bertrand Delanoë, wprowadzając limit 180 metrów dla wieżowców i 50 metrów dla budynków mieszkalnych.
Wyścig drapaczy chmur trwał w Paryżu dalej, ale jego centrum nie było historyczne dzielnice, tylko nowy biznesowy dystrykt La Défense, znajdujący się w zachodniej części aglomeracji. To właśnie tam stoją takie najwyższe wieżowce metropolii jak 242-metrowy The Link, 231-metrowy Tour First czy 220-metrowy Tour Hekla.
Oczywiście liczący 180 metrów Tour Triangle, który powstaje właśnie na obrzeżach 15. dzielnicy Paryża, nie może mierzyć się z tymi gigantami. Nadal jednak Paryżanie patrzą na niego z co najmniej takim samym sceptycyzmem, jak w przypadku Centrum Pompidou i Tour Montparnasse – choć jego projektanci obiecują, że budynek będzie stanowił atrakcyjny, funkcjonalny pomost między szerszą aglomeracją paryską a historycznym centrum miasta.
Niedawno architekci ze szwajcarskiego biura Herzog & de Meuron, którzy odpowiadają za projekt Tour Triangle, ogłosili, że po czterech latach budowy wieżowiec osiągnął swoją docelową wysokość. Liczący 42 piętra Tour Triangle stał się trzecim najwyższym budynkiem w granicach Paryża – po Tour Montparnasse i Wieży Eiffela.
Jak zauważają eksperci, wieżowiec zachowa ten tytuł na dłuższy czas, bo trzy lata temu burmistrz Anne Hidalgo przywróciła dawny limit 37 metrów dla nowych budynków w obrębie Paryża. Tour Triangle „załapał się” więc na ostatni moment, kiedy można było wybudować wyższy obiekt.
Plany budowy Tour Triangle sięgają 2006 roku ale jej realizacja napotkała na swojej drodze szereg przeszkód. Budowę wstrzymano po protestach lokalnej społeczności w 2014 r., ale już rok później projekt otrzymał zielone światło od władz miasta.
W 2019 r. sąd rozstrzygnął spór o budowę Tour Triangle na korzyść konstruktorów wieżowca. Dwa lata później znów wstrzymano realizację, aby w 2022 r. ostatecznie ją wznowić.
Górujący nad 15. dzielnicą drapacz chmur będzie mieścił sklepy i inne przestrzenie publiczne, biura, centrum konferencyjne i hotel. Na wyższych piętrach znajdą się ogólnodostępne tarasy widokowe.
