Największy na świecie park na środku pustyni. Nowy projekt Saudyjczyków

Pięć razy większy od Central Parku, a do tego – na pustyni. Park Króla Salmana, który powstaje w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, będzie największym tego projektem na świecie.

Publikacja: 17.02.2026 05:00

Park Króla Salmana ma mieć powierzchnię ponad 17 kilometrów kwadratowych.

Foto: KSP Landscape by King Salman Park, CC BY-SA 2.0

Izabela Popko

Kraje Zatoki Perskiej stały się terenem realizacji gigantycznych inwestycji i niezwykle ambitnych projektów urbanistycznych. Rzadko jednak tego typu projekty dotyczą obszarów zielonych, z prostej przyczyny – w w regionie trudno o wodę, co utrudnia wegetację zdecydowanej większości roślin. Władze Arabii Saudyjskiej zamierzają jednak postawić na swoim – w stolicy kraju ma powstać największy par na świecie.

Park króla Salmana: oaza na pustyni w Arabii Saudyjskiej

Sytuacja gospodarcza Arabii Saudyjskiej zmusiła władze do rezygnacji z bardzo ambitnych planów, takich jak futurystyczny projekt urbanistyczny Neom czy budowa największego budynku na świecie. Saudyjczycy nie rezygnują jednak z innych przedsięwzięć wpisujących się w szerszy program transformacji kraju.

Jednym z tych przedsięwzięć jest budowa Parku Króla Salmana w Rijadzie, który nazwano na cześć panującego obecnie w Arabii Saudyjskiej króla Salmana ibn Abdulaziza. Rozległy kompleks, którego stworzenie zapowiedziano jeszcze w 2019 r., właśnie nabiera kształtu.

Czytaj więcej

Arabia Saudyjska wspiera finansowo między innymi paryskie Centrum Pompidou czy nowojorską Metropolit
Sztuka
Arabia Saudyjska przykręca kurek z petrodolarami. Złe wieści dla muzeów z Europy

Park, który ma funkcjonować jako chłodząca i oczyszczająca powietrze oaza w gorącej stolicy Arabii Saudyjskiej, będzie miał powierzchnię 17,2 kilometra kwadratowego. Będzie więc ponad dwa razy większy niż Lotnisko Chopina w Warszawie, a także prawie pięć razy większy od nowojorskiego Central Parku.

Aby stworzyć prawdziwą oazę, obszar przeznaczony pod budowę parku użyźniono specjalnymi glebami bogatymi w mikroorganizmy, które mają absorbować deszczówkę, a następnie stopniowo ją uwalniać. W rezultacie ma powstać naturalny system chłodzący rozgrzane powietrze w stolicy Arabii Saudyjskiej, co ma umożliwić przetrwanie roślinności i jednocześnie częściowo chronić miasto przed powodziami, do których dochodzi przy silnych opadach deszczu.

Park w stolicy Arabii Saudyjskiej. Posadzą milion drzew

Charakterystycznym elementem parku będzie „Węzeł”, czyli kolista ścieżka pieszo-rowerowa w sercu całego kompleksu. Wewnątrz „Węzła” znajdzie się porośnięty bujną roślinnością zielony, pagórkowaty teren. Będzie tu rosnąć ponad 600 lokalnych gatunków roślin.

W parku ma zostać posadzonych około milion drzew. Te i inne rośliny ma nawadniać system irygacyjny, który będzie oczyszczał i ponownie wykorzystywał wodę z miejskich ścieków. Na terenie parku nie zabraknie ponadto sztucznych zbiorników i cieków wodnych. Oświetlenie całego terenu będzie zasilała energia ze źródeł odnawialnych.

Park Króla Salmana będzie właściwie nową, wielofunkcyjną dzielnicą Rijadu. Oprócz rozległych obszarów zielonych, na jego terenie powstaną też obiekty kulturalne, sportowe i komercyjne, a także apartamentowce.

Częścią całego kompleksu będzie „Park Sztuki”, na którego terenie zostaną porozmieszczane dzieła sztuki. Powstanie tu również gmach teatru narodowego na dwa i pół tysiąca miejsc, amfiteatr na świeżym powietrzu, muzeum architektury, akademia sztuk pięknych i szereg innych budynków mieszczących przestrzenie wystawiennicze.

Park im. Króla Salmana będzie się znajdował zaledwie 25 minut od Lotniska Króla Chalida w Rijadzie. Powstanie sieć dróg i pięć stacji metra, które skomunikują nowy obszar z resztą miasta.

Miejsca Regiony Azja Arabia Saudyjska
