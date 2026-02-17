Aby stworzyć prawdziwą oazę, obszar przeznaczony pod budowę parku użyźniono specjalnymi glebami bogatymi w mikroorganizmy, które mają absorbować deszczówkę, a następnie stopniowo ją uwalniać. W rezultacie ma powstać naturalny system chłodzący rozgrzane powietrze w stolicy Arabii Saudyjskiej, co ma umożliwić przetrwanie roślinności i jednocześnie częściowo chronić miasto przed powodziami, do których dochodzi przy silnych opadach deszczu.

Park w stolicy Arabii Saudyjskiej. Posadzą milion drzew

Charakterystycznym elementem parku będzie „Węzeł”, czyli kolista ścieżka pieszo-rowerowa w sercu całego kompleksu. Wewnątrz „Węzła” znajdzie się porośnięty bujną roślinnością zielony, pagórkowaty teren. Będzie tu rosnąć ponad 600 lokalnych gatunków roślin.

W parku ma zostać posadzonych około milion drzew. Te i inne rośliny ma nawadniać system irygacyjny, który będzie oczyszczał i ponownie wykorzystywał wodę z miejskich ścieków. Na terenie parku nie zabraknie ponadto sztucznych zbiorników i cieków wodnych. Oświetlenie całego terenu będzie zasilała energia ze źródeł odnawialnych.

Park Króla Salmana będzie właściwie nową, wielofunkcyjną dzielnicą Rijadu. Oprócz rozległych obszarów zielonych, na jego terenie powstaną też obiekty kulturalne, sportowe i komercyjne, a także apartamentowce.

Częścią całego kompleksu będzie „Park Sztuki”, na którego terenie zostaną porozmieszczane dzieła sztuki. Powstanie tu również gmach teatru narodowego na dwa i pół tysiąca miejsc, amfiteatr na świeżym powietrzu, muzeum architektury, akademia sztuk pięknych i szereg innych budynków mieszczących przestrzenie wystawiennicze.

Park im. Króla Salmana będzie się znajdował zaledwie 25 minut od Lotniska Króla Chalida w Rijadzie. Powstanie sieć dróg i pięć stacji metra, które skomunikują nowy obszar z resztą miasta.