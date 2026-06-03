Praca w budynku XVIII-wiecznej willi we Włoszech, tuż przy romantycznym parku – takie warunki czekają na nowych użytkowników historycznej posiadłości Villa Donà pod Vicenzą we Włoszech. Po generalnym remoncie zabytkowy kompleks mieści biura, kawiarnię, a także miejsca noclegowe. Za projekt renowacji willi odpowiada włoska pracownia architektoniczna RigonSimonetti.

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Villa Donà po renowacji. XVIII-wieczna posiadłość we Włoszech

W niewielkiej miejscowości Motta di Costabissara w malowniczym włoskim regionie Wenecja Euganejska znajduje się XVIII-wieczna rezydencja o nazwie Villa Donà. Posiadłość przeszła niedawno kompleksową renowację. Jej autorami są architekci z pracowni RigonSimonetti z pobliskiej Vicenzy.

Architekci nazwali swój projekt „Vis-à-vis”, aby podkreślić dialog między „warstwami czasu” oraz między zabytkowymi a nowymi elementami, które dodano do obiektu w ramach rewitalizacji. Jak określają projektanci, efekt renowacji to swego rodzaju palimpsest, który ujawnia, jak budynek zmieniał się wraz z następującymi po sobie epokami.

Kompleks o łącznej powierzchni ponad 8800 metrów kwadratowych dzieli się na dwie części. Pierwszą z nich stanowi główny budynek willi, drugi to barchessa, czyli podłużne skrzydło z monumentalnymi kolumnadami z łukami, w których mieściły się w przeszłości przestrzenie gospodarcze.

Foto: Rory Gardiner

Kompleks o łącznej powierzchni ponad 8800 metrów kwadratowych dzieli się na dwie części. Pierwszą z nich stanowi główny budynek willi, drugi to barchessa, czyli podłużne skrzydło z monumentalnymi kolumnadami z łukami, w których mieściły się w przeszłości przestrzenie gospodarcze.

Włochy: Biura w XVIII-wiecznej willi

Jedną z kluczowych interwencji architektów było wyposażenie barchessy w nową przestrzeń, którą zamknięto w strukturę z fasadą ze szkła i drewna. Wewnątrz znajduje się loggia, mieszcząca wielofunkcyjną salę do organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Główne elementy konstrukcyjne tej struktury to jasny beton i ciemne żelazo.

Foto: Rory Gardiner

Historyczną barchessę wyposażono w ciąg smukłych żelaznych elementów. Ich funkcją jest podtrzymywanie ciężaru kamiennej, nadszarpniętej zębem czasu kolumnady, którą wieńczą ozdobne, klasycystyczne rzeźby. Chroni to zabytkową strukturę przed zawaleniem.

Foto: Rory Gardiner

Centrum spotkań pracowników biur w Villi Donà jest kawiarnia, którą umieszczono na parterze w barchessie. Z kolei na piętrze w budynku, w którym mieszkał kiedyś zarządca gospodarstwa, zaaranżowano przestrzeń coworkingową i biura. W wnętrzach tych nie zabrakło minimalistycznej szatni i łazienek.

W ramach rewitalizacji kompleksu wyremontowano też główny budynek willi. Odzyskał on swoją funkcję mieszkalną – na piętrze znajdują się pokoje gościnne.

Architekci z RigonSimonetti zadbali o to, aby nowe konstrukcje z betonu i metalu niejako wchodziły w interakcję z oryginalnymi elementami z drewna i kamienia, a jednocześnie niczego sztucznie nie naśladowały. „Każda interwencja – niezależnie od tego, czy dotyczy odzyskiwania istniejących struktur, czy nowych dodatków – wyraża się w konkretnych materiałach, które zaczerpnęliśmy z tradycyjnego rzemiosła i których użyliśmy tak, aby podkreślić jego specyfikę” – tłumaczą.

Foto: Rory Gardiner

Rewitalizacja Villi Donà objęła również otaczający ją teren. Ścieżki, które znajdują się wokół kompleksu, wzmocniono, posadzono też aromatyczne zioła i inne rośliny. Wybudowano również betonową ścieżkę z betonu w kolorze kości słoniowej, która wiedzie przez przynależący do kompleksu ogród z grabami, klonami i drzewkami owocowymi, aż do sąsiadującego z posiadłością XIX-wiecznego parku.